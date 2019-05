Neilgi pirms viesošanās Rīgā ar jaunu albumu klajā nāk angļu mūziķis Stings

Piektdien, 24. maijā, iznācis Stinga jau 14. studijas albums “My Songs”, kurā iekļautas visu laiku iemīļotākās mākslinieka dziesmas jaunā skanējumā. Ar īpašu koncertu “Sting: My Songs” jau 10. jūnijā viņš uzstāsies "Arēnā Rīga". Tāpat tapis zināms, ka koncerta īpašais viesis būs Londonas urbānā popa māksliniece Chinchilla.

Savā četrpadsmitajā studijas albumā “My Songs” Stings atgriežas pie 15 iecienītākajām grupas “The Police” un paša solo dziesmām. Mūziķis tās pārveido, mainot dziesmu skanējumu, dinamiku. “Es nepārtraukti eksperimentēju un vienmēr cenšos padarīt savas dziesmas pēc iespējas mūsdienīgākas, jo tās, manuprāt, ir labas dziesmas,” tā Stings komentē mūzikas izdevumam "Billboard", atzīmējot, ka “dažreiz dziesmas tiek atpazītas pēc tehnoloģijām, ar kuru palīdzību tās tika ierakstītas. Pēc to ierakstīšanas tehnikas, sintezatoru skanējuma vai bungu dārdiem. Šie elementi dziesmās atstāj laika robus, tāpēc vēlējos atsvaidzināt to skanējumu.”

“Sting: My Songs” koncertturnejas uzstāšanās Rīgā būs dinamisks šovs, kurā skanēs mākslinieka iemīļotākās dziesmas, jaunā skanējumā atainojot viņa daudzpusīgo karjeru. Koncertā varēsim dzirdēt tādas mīlētākās dziesmās kā “Englishman In New York,” “Fields Of Gold,” “Shape Of My Heart,” “Every Breath You Take,” “Roxanne,” “Message In A Bottle” un daudzas citas, kas tiks izpildītas kopā ar elektronisku roka grupu.

10. jūnija koncertā īpašais viesis būs Londonas urbānā popa māksliniece Chinchilla, kura izklaides aprindās pazīstama ar graujošiem koncertiem un spēcīgajiem, pašas producētajiem ierakstiem. Mākslinieces daiļradē jūtama attieksme, enerģija un gaisīgs vokāls, kas savijās ar asām, pilnvarojošām lirikām un drudžainu šarmu - kombinācija, kas patiesi aizrauj viņas klausītājus. Šī jaudīgā māksliniece jau paspējusi atskaņot savu materiālu dažās no Lielbritānijas populārākajām koncertzālēm un ne tikai. Sākot ar neaizmirstamām uzstāšanām “The Great Escape” un “Liver-pool Sound City” festivālos, līdz pat Igaunijas mūzikas balvu ceremonijai, kur Chinchilla kopā ar populāro igauņu mūziķi NOËP atskaņoja savu skaņdarbu teju 10 000 skatītājiem.