Grupa bija iecerējusi izdot albumu vēl 2018. gada rudenī, tomēr dažādas izmaiņas dalībnieku personiskajās dzīvēs lika nedaudz apturēt darbu pie albuma ieraksta. Albums ”Rust and Gold”, kura dziesmas radītas teju piecu gadu laikā, būs pieejams digitālā formātā un vinila platē 2019. gada septembrī. Līdz ar albuma izdošanu iecerēts īpašs prezentācijas koncerts.

Līdz šim "Tribes of the City" ir publiskojuši jau divus singlus no gaidāmā albuma - “Parasitic” un albuma tituldziesma “Rust and Gold”. Nu klajā laists arī trešais - "More Waves".

Grupa gatavojas iepriecināt savus ilggadējos un jaunos klausītājus ar dalību festivālā ”Laba Daba” un 2. augustā spēlēs gan jau zināmās dziesmas no iepriekšējiem gadiem, gan pavisam jaunās, vēl koncertos neatskaņotās dziesmas.

Grupa "Tribes of the City" izveidota 2003. gadā un ir līdz šim ierakstījusi trīs studijas albumus: “Running to the Sun” (2004), “For the Sleepy People” (2006) un “Recipe of the Golden Dream” (2009).