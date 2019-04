Mākslinieces ierakstu publicējam nerediģētā formā:

"Izskatās, ka plāns ir bijis ne tikai nolaist galvaspilsētu un tās infrastruktūru līdz kliņķim, bet arī patukšot no iedzīvotājiem. Jo kurš, atbraucot šobrīd uz Rīgu, gribētu, roku uz sirds liekot teikt - jā, vēlos nākt šeit dzīvot, strādāt, būt par daļu no šī? Satraucošākais šinī visā ir tas, ka reāli neredzi tam galu.. Un visas pārējās jomas un notikumi patiesībā zaudē jebkādu jēgu, ziedojumu vākšana Brīvības pieminekļa izgaismošanai vai ķīviņi par, piemēram, akustisko koncertzāli šķiet tik absurdi situācijā, kad lielākā daļa ielu un tiltu ir mūžīgā remonta vai nu jau- avārijas stāvoklī. Vai cilvēks šeit var justies droši? Un ne jau kara draudu, kriminālās situācijas vai kādu dabas radītu stihiju dēļ, bet vienkārši un stulbi zaudējot dzīvību pavirši un korumpēti plānotā un celtā pārtikas veikalā vai šķērsojot no vecuma sabrūkošu tiltu..

P.s. operatīvā transporta darbības iespēja šībrīža Rīgas satiksmē...ceru, ka nevienam no jums to tuvākos gadus nevajadzēs. Lai mierīgas brīvdienas!

P.p.s. Eiropas parlamenta vēlēšanas! Varbūt kaut vai tikai tamdēļ ir bijis vērts šim rakstam veltīt laiku- lūdzu, ejam balsot un simtkārt apdomājam savu lēmumu."

Jāpiebilst, ka vienas dienas laikā šis ieraksts izpelnījies jau vairāk nekā 60 komentāru un ap 40 "šēru".