Amerikāņu aktiera Džonija Depa izredzēto krievu dejotāju sauc Polīna Glena. Viņa ir dzimusi Sanktpēterburgā, taču pirms diviem gadiem pārcēlusies uz dzīvi ASV, lai sekotu savam sapnim par horeogrāfes karjeru. Polīna ar slaveno aktieri iepazinusies pērn kādā ballītē. Visnotaļ savādi, bet tad jauniete pat neesot zinājusi, ka vīrietis, ar kuru iepazinusies, ir populārs aktieris – raksta izdevums „Daily Mail”.

18 Foto Džonijs Deps un Ambera Herda, apmeklējot filmas „The Rum Diary” reklāmas pasākumus +14

Polīnas draugi pastāstījuši, ka Džonijs Deps, kurš nesen kā piedzīvojis skandalozu šķiršanos no Amberas Hērdas, esot bijis pat priecīgs, ka jaunā simpātija viņu nepazīst. Līdz ar to Deps secinājis, ka jaunietei no viņa nav vajadzīgi materiāli labumi.

Abi mīlnieki jau dzīvojot kopā. Visu savu brīvo laiku aktieris veltot savai jaunajai simpātijai. Šā gada februārī paparaci nofotografējuši pārīti skūpstāmies, bet tolaik vēl plašākai sabiedrībai nekas nebija zināms par aktiera jauno mīlestību.

Džonija Depa nodomi attiecībā uz Polīnu ir ļoti nopietni. Jau tuvākajā laikā aktieris plānojot doties uz Sanktpēterburgu, lai iepazītos ar savas izredzētās vecākiem – Irinu un Genādiju. Džonijs esot apņēmības pilns apprecēt jauniņo dejotāju.

Katra nākamā aktiera simpātija ir aizvien jaunāka. Aktiera pirmā sieva grima māksliniece Lorija Anna Alisone bija 6 gadus vecāka. Šī laulība ilga no 1983. gada līdz 1985. gadam. 14 gadus aktieris bija kopā ar franču modeli, aktrisi un dziedātāju Vanesu Paradī. Šarmantā francūziete dāvāja viņam divus bērnus, bet pāris tā arī neapprecējās. Vanesa bija 9 gadus jaunāk par partneri. Aktiera otrā sieva Ambera Hērda bija 12 gadus jaunāka, savukārt dejotāja Polīna ir 35 gadus jaunāka.

Džonija Depa un Vanesas Paradī meita modele Lilija Rouza Melodija Depa arī ir 20 gadus veca, tāpat kā tēva jaunā mīlestība.

20 Foto Džonija Depa meita kopā ar mammu apmeklē „Chanel” modes skati +16