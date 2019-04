Royal Blood pirmo reizi Baltijā viesosies tieši Positivus festivālā

Royal Blood ir Angļu roka duets, kurā muzicē divi draugi - bundzinieks Bens Tačers un basģitārists/vokālists Maiks Kerrs. Lai arī mūziķi savus skaņdarbus veido tikai ar divu instrumentu palīdzību, rezultāts ir iespaidīgs - rībošās bungu skaņas un dārdošie ģitāru rifi tiek pasniegti ar dziļi melodisku piesātinātību. Royal Blood izpilda dinamisku blūzroku, kura intensitāte pielīdzināma tādiem žanra meistariem kā the White Stripes, the Black Keys un Two Gallants.

2014. gadā grupa izcīnīja prestižo NME balvu par “Labāko dzīvo izpildījumu” un “Labāko jauno apvienību”, kā arī Brit Awards apbalvojumu kā “Labākā Britu grupa” un Kerrang! balvu kā “Labākie Britu jaunpienācēji”. Tāpat Royal Blood saņēmuši Q Awards apbalvojumu par “Labāko koncertu”, GMA balvu kā “Labākie jaunpienācēji” ne-metāla grupu kategorijā, kā arī tikuši nominēti godpilnajai Mercury Prize balvai “Gada albuma” kategorijā. BBC iekļāva Royal Blood savā ikgadējā mūzikas apskatā “Sound of 2014”.

Apvienības panākumiem sekoja koncertturnejas ar mūzikas leģendām Iggy Pop un Foo Fighters, kā arī balva par “Labāko Britu grupu” Brit Awards, kuru viņiem pasniedza viņu fans - neviens cits kā ikoniskais Led Zeppelin ģitārists Džimijs Peidžš. Savukārt Arctic Monkeys uzaicināja duetu iesildīt pārpildīto Finsbury Park šovu.