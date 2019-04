No Skārletas O’Haras līdz Džekam Sparovam. Neaizmirstamākās kino frizūras

Odrija Hepberna filmā „Brokastis „Tifānijā””, Merilina Monro romantiskajā komēdijā „Džezā tikai meitenes”, Džons Travolta mūziklā „Breolīns”. Tās ir tikai dažas no filmām, kuras to aktieriem atnesušas pasaules slavu. Savukārt ekrāna varoņu matu sakārtojums iemantojis leģendas statusu, pēc kura šo aktieru atveidotos personāžus atpazīst vēl šodien.

Savukārt, seriālu pasaulē kā leģendārākā nosaucama Dženiferas Anistones atveidotās Reičelas Grīnas frizūra TV šovā „Draugi”. Lai gan tā piedzīvoja īstu bumu deviņdesmitajos gados un neskaitāmas sievietes vēlējās arī sev „Reičelas frizūru”, pati Anistone to uzskata par savu visu laiku neglītāko matu sakārtojumu.

Aktrise smejas, ja viņu kāds nosauc par „frizūru ikonu”.

Dženifera Anistone seriāla „Draugi” pirmās sezonas laikā 1994. gadā. (Foto: ddp images/ Vida Press)

Pirms vairākiem gadiem kādā intervijā aktrise paziņoja, ka seriāla „Draugi” varones Reičelas Grīnas pakāpeniskais griezums ir viņas visu laiku neglītākā frizūra. „Teiksim tā, ir bijuši brīži, kuros es negribēju no jauna izdzīvot visu to Reičelas lietu. Man patīk (frizieris) Kriss (Makmilans), taču tajā pašā laikā viņš ir manas dzīves lāsts, jo viņš izveidoja to sasodīto Reičelu, kas galīgi nav mans labākais izskats,” atklāja aktrise.

Anistone arī pauda neizpratni, kāpēc šāda frizūra guva tik lielu popularitāti sieviešu vidū. „Es domāju, ka tas ir neglītākais matu griezums, kādu es jebkad esmu redzējusi. Es patiešām gribētu zināt, kā šī lieta tik ātri izplatījās.”

Neskatoties uz to, ka seriālu pārtrauca demonstrēt 2004.gadā, Reičelas Grīnas „lāsts” joprojām nav izgaisis. Pirms dažiem gadiem Lielbritānijā veikta aptauja par sieviešu iemīļotākajiem matu sakārtojumiem, un vairums atzina, ka tā ir Anistones „Draugu” ēras frizūra. Pēc aptaujas rezultātiem, vairāk nekā 10,6 miljoni britu sieviešu kopējuši viņas matu sakārtojumu.