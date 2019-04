Par sākotnēji 9. martā, tad 20. aprīlī plānotās cīņas atcelšanu Niks Endziņš paziņoja 21. aprīlī. Iemesls tam, kā apgalvo pats Endziņš, esot Andra Kivičs vilcināšanās kāpt ringā.

Publicējam Endziņa iesūtīto komentāru nerediģētā formā:

"Cīņa ar Andri Kiviču tiek atcelta ne jau manas vainas dēļ, bet gan viņa! Cīņai bija jānotiek jau 9. martā koncertzālē “Godvil”, bet tad pēkšņi Kivičs salauza sev pirkstu. Es protams šaubos, vai viņš patiešām salauza pirktu, jo nekādus pierādījumus viņš sabiedrībai nav parādījis. Ja patiešām būtu salauzis pirkstu, tad varēja tak internetā publicēt ārsta izziņu par gūtajām traumām, bet to viņš neizdarīja. Viss, ko viņš izdarīja, tikai publicēja internetā bildi no rentgena, bet kur ir teikts, ka tā ir viņa rentgena bilde? Tādu bildi arī var nolādēt no interneta!

9. marta vakarā Kivičs savā “Facebook” profilā paziņoja, ka cīņa notiks 20. aprīlī un šo viņa lēmumu es arī pieņēmu! Jo es domāju, ka iegūšu vairāk laika, lai sagatavotos cīņai! Tuvojoties 20. aprīlim no Kiviča nekādi jaunumi netika saņemti, par cīņu viņš vairs nerunāja, arī mans menedžeris mēģināja ar viņu sazināties 10. aprīlī un Kivičs viņam pateica, ka 12. aprīlī viņam ņem nost ģipsi un viņš varēšot ar mani cīnīties 20. aprīlī! Līdz 20. aprīlim no viņa nekādas ziņas nebija! Tad kaut kur pirms 20. aprīļa es apskatījos Kiviča profilu, viņa tiešraides un pamanīju, ka nu jau viņš cīņu vēlas pārcelt uz 20. maiju! Izskatās, ka viņš galīgi ir izkūkojis prātu, kā var visu laiku pārcelt cīņas?

Tā nav īsta veča rīcība, viņš uzvedās, kā sieviete! Vairs nav iespēja pārcelt cīņu uz maiju, jo pēc Bezrindas.lv [biļešu tirgošanas vietne] noteikumiem mums cilvēkiem ir jāatgriež biļešu nauda, jo cīņu nedrīkst pārcelt vairāk par vienu reizi! Tādēļ vēlos paziņot sabiedrībai, ka pēc 20. aprīļa visiem, kas iegādājās biļetes, automātiski tiks atgriezta biļešu nauda! Šo atbildīgo uzdevumu pēc Bezrindas.lv noteikumiem ir jāizdara Bezrindas.lv uzņēmumam. Ar biļešu naudu man nav nekāda saistība, jo nauda man neinteresē.

Galvenais mērķis man šajā visā bija sadot Kivičam pa muti! Vienīgais žēl, ka šī cīņa nenotiks, jo viņa būtu iegājusi Latvijas vēsturē! Uzskatu, ka šajā cīņā es esmu uzvarētājs, jo Kivičš padevās, viņš nometa balto karogu! Vēlos vēl piebilst, ka visi tie video, kas tika manos sociālajos tīklos publicēti. Es speciāli viņus filmēju tā, lai sabiedrībai viņi liktos smieklīgi, lai es izskatītos pēc muļķa! Tas viss tika darīts “haipa” dēļ, lai šai cīņai pievērstu lielu sabiedrības uzmanību!

Patiesība jau katrs, kas mani ir dzīvē saticis, viņš saprot, ka esmu ļoti adekvāts un sakarīgs cilvēks! Es uzskatu, ka mana dzīve ir skaista, man pie sāniem ir blakus skaista sieviete, kurai pavisam drīz es taisos lūgt roku!

Mans sapnis bija kļūt slavenam visā Latvijā, pateicoties šai cīņai, man tas izdevās! Tagad es vēlos dzīvot mierīgu dzīvu, atdoties pilnvērtīgi sev un savai mīļotajai sievietei! Noslēgumā vēlos vēl pateikt, ja Kivičš patiešām vēlas ar mani cīnīties un aizstāvēt Lienes godu, tad esmu gatavs. Tikai, lai tagad viņš pats visu organizē! Es vairs netaisos to darīt, jo tā jau lielu naudu pazaudēju šīs cīņas dēļ! Tomēr Kivičam varētu ieteikt padomāt ar galvu, lai padomā ko dara, ieteiktu viņam Madarai lūgt piedošanu un dzīvot kopā ar sievieti, kas tev ir dāvājusi bērnus!"

Jau vēstījām, ka viena no pēdējā laika skaļākajām pašmāju personībām – Andris Kivičs – pieņēmis bēdīgi slavenā viltus ziņu portālu īpašnieka Nika Endziņa izaicinājumu kāpt boksa ringā. Slavas alkās Endziņš portālam Jauns.lv neslēpa sajūsmu par iespēju padarīt “Kiviču asiņainu un atņemt viņam Lieni”.

Cīņa, kurai bija jāieiet “Latvijas vēsturē”

Līdz šim saistībā ar viltus ziņām bēdīgu slavu ieguvušais reperis vēl marta sākumā norādīja, ka interesi par iespēju organizēt boksa maču izrādīja ļoti daudzi organizatori un no pieteikumiem “feisbuks vienkārši sprāga”.

Endziņš arī cerēja, ka cīņu apmeklēs tūkstošiem cilvēku: “Sīkāku informāciju atklāšu tuvākajā laikā. Šī nebūs nekāda pļēguru cīņa – viss notiks oficiāli, būs boksa rings, – es ceru, ka simtiem tūkstošiem skatītāju – un visi varēs redzēt, kā Kivičs krīt jau pirmajā raundā.”

“Ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka cīņā zaudēšu es, tikai tāpēc, ka Kivičs ir masīvāks par mani – viņam vairāk tie kilogrami klāt. Bet sabiedrība jau nesaprot, ka nozīme nav tajā, cik lieli tev tie muskuļi ir. Nozīme ir tajā, ko tu proti, nozīme ir tajā, ko tu māki boksā – tas ir pats svarīgākais,” tolaik pauda Endziņš.

“Es gan vēlos piebilst, ka šeit vienīgā zvaigzne esmu es. Es iznīcināšu Kiviču, tāpēc, ka es drīkstu Latvijā spīdēt – es esmu zvaigzne un tā vienmēr būs! Un tādu kā Kiviču es nolikšu gar zemi boksa ringā! [...] Notiks tā, ka cīņā uzvarēšu es. Kivičs zaudēs, Kivičs būs asiņains! Un es arī savākšu viņa Lieni [ar Lieni domāta Andra Kiviča šī brīža mīļotā sieviete Liene Skulme]! Lieni es arī savākšu sev un Kivičam vairāk nekā nebūs,” tolaik pārdroši stāstīja Endziņš.

