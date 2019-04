Par Meiera nokļūšanu teātrī, iejušanos Valmierā, aizraušanos ar fotografēšanu, dauzīšanos apkārt un viņa vieglprātīgo pusi vairāk lasiet žurnāla OK! jaunākajā numurā!

Aktieris Mārtiņš Meiers: ”Esmu brīvs un to izbaudu”

Slavenības Žurnāls "OK!"

Valmieras Drāmas teātra aktieris Mārtiņš Meiers saka: „Man joprojām ir noslēpums, kā rit cilvēka dzīve.” Pašam viņam dzīve pēc mēneša būs aizritējusi līdz 34 gadu vecumam, un intervijā žurnāla OK! jaunākajam numuram aktieris, kuru no 12. aprīļa varam redzēt titullomā izrādē Hamlets Valmieras teātrī, atklājis gan to, ka ir īsts romantiķis, gan – ka šobrīd izbauda brīva vīrieša statusu.