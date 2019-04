Andris un Liene plāno šomēnes doties prom no Latvijas, jo šeit viņus „īsti nesaprotot”. Pāris žurnālam "Kas Jauns" klāsta, ka pirms aizbraukšanas viņu dzīve beidzot sākot nokārtoties. Īsi pirms Lieldienām Andrim jādodas uz tiesu, lai vienotos par uzturlīdzekļu atmaksu savām atvasēm, kuras dzimušas laulībā ar vēl nešķirto sievu Madaru, bet Liene, kas jau tā regulāri sazinoties ar savām trim meitām, kopā ar viņām atzīmēšot Lieldienas. Viņas atvases pēc pašu izvēles jau kādu laiku dzīvo bijušā vīra Ārena Skulmes apgādībā.

Kā saka Andris, sabiedrībai pēc viņa un Lienes aktivitātēm varētu šķist, ka abi cieš trūkumu. „Taču tas, ka tika pārdota Lienes automašīna, galds un apģērbs, kā arī citas lietas, neliecina, ka mums nav, no kā iztikt. Tas liecina vienīgi par to, ka mēs atbrīvojamies no visa liekā, lai pavisam drīz pamestu šo valsti. Brauksim prom, līdzi ņemot tikai pašas nepieciešamākās lietas,” skaidro Andris.

Bez naudas nekad nav bijis

Skandalozais muzikants arī īpaši uzsver, ka viņa mīļotajai sievietei Lienei finansiālā ziņā viss esot vislabākajā kārtībā: „Par elektrību parādi nav bijuši, tik vien, kā elektrības pārrēķins ap 400 eiro, kas ir nomaksāts. Mēs ar Lieni abi esam mākslinieki. Vienu brīdi mums tās naudas ir vairāk, citu – mazāk."

Šobrīd dzīvojam par šovā nopelnīto honorāru, kas ir skaitlis ar četriem cipariem.

"Nekad nav bijis tā, ka mums ar Lieni nebūtu naudas. Arī tagad ir jau sarunāti daži koncerti aprīlī, turklāt zināms, ka daudzas lietas atpazīstami cilvēki sakārto uz bartera rēķina. Atceros, ka pat grupas "Z-Scars" laikā nemaksāju gandrīz ne par ko, jo bija ļoti daudz sadarbības līgumu un barteru. Ir bijis tā, ka kontā ir vairāki padsmiti tūkstošu, tad kādi desmit tūkstoši... Tad, piemēram, izbraukāju ārzemes, un atkal naudas ir mazāk. Taču teikt, ka kādreiz esmu bijis bez naudas, gan nevar, tās nu ir muļķības,” norāda Andris.

Labi pelnījis, bet nelaimīgs

Mūziķis, balstoties paša pieredzē, saka – materiālā stabilitāte ne vienmēr sniedz labu pašsajūtu un gandarījumu: „Nenoliegšu, kad dzīvoju ar Madaru, beidzamajā laikā labi pelnīju. Bet biju pārstrādājies un dvēselē nelaimīgs. Bija mēnesī kādi divdesmit pieci koncerti un divdesmit piecas raidījuma "Rampas ugunis" filmēšanas. Protams, Madara neaizmirsa uz*irst, kad šad tad mājās pēc garām darba stundām atnācu iedzēris, bet es taču rukāju, lai nodrošinātu ģimeni. Turklāt Madara tad tā vienkārši paņēma manu bankas karti un aizgāja uz "Spici" iepirkties. Kaut kādā ziņā man tas viss patika, jo es tad jutos vērtīgāks... Nebija „jāshēmo”, kā nopelnīt.

Ar ģitārspēles prasmi, labu izskatu esmu pat tūkstošus pelnījis. Man nekad nav bijušas problēmas ar naudu.

Citi atliek sešus tūkstošus, divus gadus krādami, bet man, lai tos nopelnītu, var pietikt ar dažiem mēnešiem. Tomēr jādzīvo ar to naudu apdomīgi, jo mūziķiem un māksliniekiem ir tukšie mēneši, kad nav tik daudz koncertu un pasākumu,” brīdina Andris.

Beidzot apmierināti ar dzīvi

„Bet ne jau naudā ir laime!” uzskata Kivičs. „Patiesi laimīgs es jūtos tagad. Arī Liene šajā dzīves posmā ir vislaimīgākā. Kad blakus bija turīgs vīrs un Liene bija pārpucēta, dziļi sirdī viņa nemaz nebija laimīga. Mēs neviens nezinām, kas cilvēkiem notiek sirdī, kaut ārēji viņi izskatās labi un ir smaidīgi. Bieži vien iekšā ir tukšums,” domīgi bilst Andris un pastāsta, ka viņa dzīvē bijuši brīži, kad arī viņš, lai gan ārēji droši vien visiem šķitis ar dzīvi apmierināts vīrietis, patiesībā juties nelāgi: „Man arī sava dzīve līdz šim īsti nepatika. Materiālās vērtības tāda čaumala vien ir."

"Mēs ar Lieni iepriekš abi esam labi dzīvojuši, bet tagad saprotam, ka tā nav tā īstā štelle. Štelle ir mīlestība. Būt kopā ar cilvēku, kuru mīli, katru dienu. Lūk, tā ir vērtība. Nevis dzīvoklis, mašīna, šmotkas...

Labāk tad es ar Lieni esmu kopā ar četriem eiro kabatā nekā ar daudz naudas, bet bez Lienes.

Cilvēkam patiesībā nevajag daudz, jo cilvēks var iekāpt tikai vienā kurpju pārī. Es neaizraujos ar lietu krāšanu un nekalpoju mantām. Man pašam ir četras bikses, trīs pāri apavu un pāris uzvalku. Bija daudz kreklu pēc raidījuma "Rampas ugunis" vadīšanas, bet aizdevu visus prom. Cilvēka bagātību nosaka tas, ko nevar nopirkt par naudu,” nosaka Kivičs.

„Ja man par Lieni piedāvātu miljonu, es nepārdotu. Mīlestība pasaulē ir visdārgākā manta, kuru nevar nopirkt par naudu,” saka Kivičs. (Foto: Instagram)

Ceļā uz vienošanos par uzturlīdzekļiem

Andri un Lieni arī izbrīnot fakts, ka lielai daļai sabiedrības tik ļoti interesējot viņu bērnu nākotne un tas, vai pāris finansiāli rūpējas par savām atvasēm. Kas sakāms šajā sakarā ir Skulmei: „Bērniem nekā netrūkst. Viņi ir siltumā un samīļoti.” Savukārt Andris ir izbrīnīts, ka līdz viņu kopdzīves sākumam neviens par bērniem neesot interesējies, bet nu atvases nonākušas uzmanības centrā.

„Tagad visus tik ļoti interesē mūsu bērni! Ja jau ir tik liela interese, es publiskošu savu kontu, lai katrs interesents ieskaita naudu. Bet vispār tā nav šo cilvēku darīšana. Ne viņi mūsu bērnus audzināja, ne dibenus viņiem tīrīja, ne baroja. Tagad visi spriedīs, kur mēs bērnus nogrūduši... Katram bērnam ir divi vecāki – gan tēvs, gan māte. Manām meitām ir māte, bet Lienes meitām ir tēvs. Ja Liene viņas sešus gadus viena audzināja, tad tagad varbūt lai sešus gadus tēvs audzina?” retoriski vaicā Andris, kas pats arī cer, ka jau ļoti drīz ar pagaidām vēl likumīgo sievu Madaru izdosies vienoties par uzturlīdzekļiem. „Man jau sarunāta tikšanās ar meitām Kimu un Keitiju. Arī Liene ar meitām tiksies Lieldienās, un principā tā nav citu darīšana,” uzsver mūziķis.

Liene Skulme, lai arī krietni mazrunīgāka par Andri un intervijas tik bieži nesniedz, daudznozīmīgi nosaka: „Dzīvojot laulībā ar Ārenu, arī man daudzas reizes bija iespēja piesaistīt bāriņtiesu. Es to iespēju neizmantoju...” (Foto: Instagram)

Distancējas no negatīviem viedokļiem

„Daudzi ir izdomājuši kaut kādu priekšstatu par mūsu dzīvi un prāto, ka mēs nestrādājam, ka mums nav naudas... Bet viņi redz tikai publiskos desmit procentus mūsu dzīves, to, ko redzēja šova filmētajos kadros, taču gudri spriež, kā mums jādzīvo,” skaidro mūziķis un piebilst, ka ar Lieni cenšas distancēties no cilvēkiem, kas par viņiem izsaka negatīvas un apvainojošas piezīmes.

„Lielu daļu, kas nodarbojas ar naida kurināšanu pret mums, mēs ar Lieni sociālajos tīklos esam nobloķējuši. Mēs bloķējam visus idiotus, kas nodarbojas ar morālo kaitniecību. Jau izdzēsām kādus 200 cilvēkus. Un darīsim to vēl. Mēs sazināsimies tikai ar tiem, kas mūs atbalsta. Un tādu netrūkst. Saņemam daudz vēstuļu no gudriem, konstruktīviem cilvēkiem. Ir pat dzejniece, kas raksta dzeju, iedvesmojusies no mūsu attiecībām,” labos piemērus min Kivičs un nerimst uzsvērt, ka abi ar Lieni ir maksimāli patiesi un nesamāksloti. „Mēs neizliekamies labāki nekā esam. To, ko redz citi par mums, tā ir reālā dzīve.”