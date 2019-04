Kristīne Garklāva aizbrauc uz Jaunzēlandi un mēnesi dzīvo gandrīz bez interneta

Žurnālam "Kas Jauns" Kristīne pastāstījusi, ka šis ceļojums bijis īpašs ar to, ka krietni daudz laika viņa, ceļojot kopā ar bērniem, pavadījusi bez interneta.

„Šis pasaulē ir sarežģīts laiks – viedierīce ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī nodrošina kaut kāda veida izklaidi, „atiešanu” no ikdienas lietām. Jau šķiet, ka visa dzīve ir telefonā. Ar tā palīdzību mūsdienās gan var veikt dzīvokļa maksājumus, gan apmaksāt auto stāvvietas. Mums tajā vienā ierīcē glabājas pilnīgi viss. Man šķiet, ka telefona un interneta nozīmi mēs glorificējam. Uztveram kā Dievu, kas pārvalda mūsu prātus,” nosaka Kristīne. „Arī bērni, mūs redzot, domā, ka telefons ir kaut kas tik vērtīgs, bez kā nekādi nevar iztikt.” Taču Garklāva pierāda pretējo un dalās savā pieredzē, kā bez interneta iztikusi teju piecas nedēļas.

„Dodoties ceļā uz Jaunzēlandi, domāju, ka man kā jau sociālā saziņas tīkla "Instagram" aktīvai lietotājai vajadzēs ievietot tur kādas bildes. Biju izdomājusi, ka likšu storijus un stāstīšu, kā man ceļojumā iet. Tur taču būs tik daudz, ko darīt un redzēt! Nonākot galamērķī, iegādājos vietējo priekšapmaksas karti, lai būtu vairāk interneta, lai es justos brīvi,” savas vīzijas par ceļojuma atspoguļošanu sociālajos tīklos ieskicē TV personība

„Aizbraucu pie māsas, kas tur dzīvo diezgan lielos laukos. Un viņa man pavēsta, ka nāksies doties garākos pārbraucienos un tur nebūs interneta. Es domāju: „Nu ja, ko tu man te stāsti...” Kad izbraucu ārā no ciema – tiešām! Tiešām nav interneta! Ir telefons, kurā tu vari uzņemt tās bildes, bet interneta nav. Lai arī pirmajās pāris dienās tas bija šoks, taču ar situāciju, protams, apradām. Un tikai tad sākās tādas īstas klātesošas brīvdienas. Sanāca, ka veselu mēnesi ceļoju bez interneta. Un šajā laikā sapratu, ka iepazīstu sevi, it kā no jauna iepazīstu savus bērnus. Atklāju viņos pat tādas īpašības, kādas sen nebiju pamanījusi. Piemēram, ka viņiem ir ļoti laba humora izjūta,” priecājas Kristīne.

