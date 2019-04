Fani dusmīgi - "Game of Thrones" aktieri Kitu Haringtonu bez ierastās bārdas grūti atpazīt

Fanu mīlestību Kits Haringtons iemantojis kā Džons Snovs no seriāla „Troņu spēle”, kura pēdējo sezonu telekanāls HBO sāks demonstrēt jau šo svētdien.

Kits Haringtons nesen viesojies populārajā TV šovā „Saturday Night Live” un šokējis skatītājus ar gludi skūtu vaigu. Fani jau gadiem ilgi bija pieraduši viņu redzēt ar nelielu bārdiņu, bet tagad aktieris to noskuvis...

Kā tas ierasts šādās reizēs, fani savu neapmierinātību (un pat dusmas!) par negaidītajām pārmaiņām pauduši sociālajos tīklos. Skatītājiem Kits Haringtons bez ierastās bārdas izskatās tik svešāds, ka viņi savu iemīļoto aktieri pikti nodēvējuši par „sevis paša parodiju”.

„Es tikko noskuvu bārdu, tā, ka šis ir tāds pirmspubertātes Džons Snovs,” TV šovā „Saturday Night Live” izteicies Haringtons. „Šis ir Džons Snovs, ja viņš pēkšņi spēlētu „Yankees” komandā.”

„Man nav ne jausmas, ko tas nozīmē. Scenāristi man ieteica tā pateikt, tā, ka jūs, draugi, iespējams zināt, ko tas nozīmē.”

TV studijā viesojās arī vairāki citi „Troņu spēles” aktieri un viens pēc otra uzdeva jautājumus Kitam. Beidzamā ar jautājumu kājās cēlās aktiera sieva Rouza Leslija un apjautājās to, ko fani alka šajā reizē dzirdēt visvairāk: „Man ir tev kas jāpavaicā, Kit,” ieminējās Rouza. „Cik drīz tu vari ataudzēt bārdu?”

„Es arī tevi mīlu,” atjokoja Haringtons, tā arī publikas priekšā neatklājot, vai viņa nodomos vispār ietilps bārdas ataudzēšana.

„Es iesūdzēšu tiesā „Saturday Night Live” par to, ka lika Kitam Haringtonam noskūt bārdu. Tā ir sevis parodija,” ļoti nikns bija kāds fans.

Im suing SNL for having kit harington shave his beard. This is an utter travesty — no (@daddyyy098) April 7, 2019

Thoughts on Kit Harington’s no beard debut on #SNL?



Okay, I’ll start: no. — alyssa (@alwaysalyssaaa) April 7, 2019