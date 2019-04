FOTO: tā dzīvo pašmāju kino grands Andrejs Ēķis

Daudziem Andrejs Ēķis zināms kā filmu "Nameja gredzens", "Rīgas sargi" un "Baiga vasara" producents, komēdiju "Svingeri", "Blēži" un "Klases salidojums" režisors. Pēdējā, ko joprojām var skatīt Latvijas kinoteātros, filmēta Ēķa mājās. Viņš atklāj, kāpēc pieņēmis šādu lēmumu – savu māju pārvērst par kino uzņemšanas vietu. „Tā kā filma tika uzņemta bez valsts finansējuma, man nebija izvēles. Vajadzēja filmēt paša mājās,” nosaka režisors.

Taujāts par mājas interjera izveidi, Andrejs pastāsta: „Šajā mājā es neko neesmu darījis. Visu nosaka sieva. Un man tas patīk. Man tas ļoti patīk! Viņa ir interjera dizainere un zina, ko dara. Es tikai ļauju viņai izpausties. Protams, kad Daina mājas interjerā vēlas kaut ko pārmainīt, viņa vienmēr parunā ar mani, apjautājas, kā es domāju. Un ir bijuši gadījumi, kad nākas apstādināt Dainas interjera dizaineres ambīcijas – gadījumos, ja tās izmaksā pārāk dārgi.”

Ēķu ģimenes ikdiena

Pie filmu producenta un režisora Andreja Ēķa "Kas Jauns" ciemojas kādā no darbdienu vakariem. Zinot, ka gaidāmi viesi, Ēķa ģimenes mājas vārti stāv pavērti un pagalmā ar milzu iepirkumu maisiem no sava auto izkāpj Andreja dzīvesbiedre interjera dizainere Daina Gāga-Ēķe ar vecāko meitu Felicitu. Ienākot mājokļa priekšnamā, pretim skrien Ēķu ģimenes jaunākā atvase – Aleksandrs. Viņš, redzot mājās rosību un mammu ar lieliem iepirkuma maisiem, vaicā: „Vai mums šovakar būs ballīte?” Daina gan mazajam paskaidro – veikalā nopirkusi tikai pārtiku, jo aizņemtības dēļ vairākas dienas nav to iegādājusies.

Arī Ēķis atzīst, ka diena bijusi darbīga un gana daudz laika veltīts mājas kārtošanai. Un ne velti, jo režisora un producenta privātmājas trijos stāvos ir krietni daudz istabu. Cik īsti? To zina tikai paši mājas iemītnieki.

Plašajā savrupnamā dzīvo paliela ģimene: Ēķu jaunākā atvase Aleksandrs, kas Dainai ar Andreju ir pirmais kopīgais bērns, Andreja jaunākais dēls Kristofers no iepriekšējās laulības un Dainas meitas no šķirtās laulības – Felicita un Sofija. Andreja pieaugušie dēli – mārketinga speciālists Roberts un "RīgaTV 24" programmu direktors Rūdolfs – uzsākuši patstāvīgu dzīvi.

Sarunā ar Andreja dzīvesbiedri Dainu atklājas, ka ikvienam ģimenes loceklim mājās ir iedalīti savi pienākumi, kurus katrs cenšas izpildīt. „Ir, protams, reizes, kad viss aiziet pašplūsmā, un tad jau sanāk aizrādīt, ka katram tomēr ir savi veicamie mājas darbi,” nosaka Daina.

