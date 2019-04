«Disneja» studija ir uzsākusi veidot veselu sēriju ar iemīļotu animācijas filmu ekranizācijām. Pie skatītājiem ir nonākusi gan «Pelnrušķīte», gan «Skaistule un Briesmonis», gan «Džungļu grāmata». Studijas motivāciju šādai konsekventai rīcībai visticamāk var rast finansiālos apsvērumos. Galu galā paaudze, kura ir uzaugusi ar šīm animācijas filmām jau ir izaugusi, bet stāsti ir mūžīgi un nu ir laiks tos jaunā veidolā piedāvāt nākamajām paaudzēm. Turklāt noteikti, ka svarīgs apsvērums ir arī datortehnoloģiju attīstība, kas ļauj radīt ticamus varoņus, kuriem šajās ekranizācijās līdzdarboties ar aktieriem. Šogad mūs sagaida vēl divas jaunas «Disneja» multeņu versijas - «Aladins» un «Karalis Lauva» (jāatzīst, ka abas šīs animācijas filmas bērnībā esmu noskatījusies, iespējams, nudien simts reizes). Taču pirms šīm iznāk gotiski vizionārā režisora Tima Bērtona versija par «Dambo».

Bērtons, kurš savu lielāko popularitāti ieguva ar tādām filmām kā «Edvards Šķērrocis», «Bītldžūss» un abām pirmajām «Betmena» filmām, nav pirmo reizi ar pīpi uz jumta. Galu galā 2010. gadā iznāca viņa versija par «Alisi Brīnumzemē», kas apdullināja skatītājus ar grandiozu krāsu šovu. Savā ziņā šķiet likumsakarīgi, ka režisors ir ticis piesaistīts tieši «Dambo» rīmeikam, jo krāsainā, viegli burleskā un dīvainā cirka pasaule viņam nav sveša - ja atceramies viņa aizkustinošo 2003. gada lenti «Lielā zivs».

Taču pats stāsts par Dambo ir daudz senāks - 1941. gadā iznāca oriģinālā animācijas filma, kas jau toreiz aizkustināja skatītājus, liekot just līdzi mazajam zilonēnam ar lielajām ausīm. Arī filmas sižets diez ko nav mainījies - kāds cirks, kuram ir pienākuši finansiāli grūti laiki, meklē veidus, kā piesaistīt skatītājus. Tajā laikā piedzimst mazs zilonēns ar pārsteidzoši lielām ausīm, par ko visi pārējie cirka iemītnieki smejas. Par zilonēnu Dambo rūpes uzņemas jaunais darbinieks, kara veterāns Holts Fariers (Kolins Farels), un viņa bērni atklāj brīnumu - pateicoties savām lielajām ausīm, Dambo prot lidot! Tā nu vēl divi cirka darbinieki V. A. Vandevērs (Maikls Kītons) un Kolete Maršanta (Eva Grīna) uzreiz piedāvā savus pakalpojumus, lai padarītu Dambo par zvaigzni un atgūtu cirka zūdošo slavu.

Šovs

Visas šīs «Disneja» animācijas filmu ekranizācijas vieno viena iezīme - tās vēlas skatītāju pārsteigt ar vizuāliem risinājumiem un datortehnoloģiju attīstību, iedzīvinot animētus tēlus. Un šis vizuālais šovs ir neatņemama sastāvdaļa arī stāstā par Dambo.

Lai arī recenziju «embargo» neļauj pārāk agri pirms pirmizrādes publicēt izvērstas kritikas, vietnē «Twitter» jau ir atrodami kritiķu un pirmo skatītāju komentāri. Un gandrīz visos ir uzteikts CGI radītais zilonēns Dambo. Kas patiesībā nav tik mazsvarīgi - jo īpaši neskaitāmajās supervaroņu filmās ir redzams, ka datora veidoti varoņi bieži vien nav pārliecinoši un nerada empātiju. Bet Dambo tas ir izdevies.

Par dzīvnieciņiem

Viena no tēmām, par ko iemanās runāt šis it kā banālais stāsts, ir daudz dziļāka un problemātiskāka. Galu galā arī Latvijā vēl salīdzinoši nesen tika lauzti šķēpi par to, vai dzīvniekiem cirkā ir jābūt vai nē. Un «Dambo» pavērš neglaimojošu spoguli pret izklaides (šai gadījumā cirka) industriju un tās cietsirdīgo attieksmi pret dzīvniekiem.

Manuprāt, tas ir ļoti uzteicams gājiens, jo tā ir iespēja bērniem jau no agra vecuma iemācīt iejūtību pret dzīvniekiem un apzināties to, ka tie nav paredzēti tikai viņu izklaidei. Un, protams, ka vieglāk ir just līdzi cilvēciskotam dzīvnieciņam, kurš var smieties, raudāt, runāt… Tikai būtu skaisti šo jušanu līdzi pārnest arī uz realitāti. Un iedomāties, ka tas sunītis, kam tu met ar akmeni, pēc tam var liet gaužas asaras.

Bērtona pasaule

Vēl viens filmas bonuss, protams, ir brīnumu meistars - režisors Tims Bērtons, kura specifiskais skatījums uz pasauli vienmēr atspoguļojas viņa darbos. Šeit arī redzam viņa iemīļotos aktierus - jau no «Betmena» laikiem Maiklu Kītonu un Deniju DeVito, kā arī Evu Grīnu no «Tumšajām ēnām» un «Mis Peregrīnas nama brīnumbērniem».

Šis ir vizuāli aizraujošs ceļojums cirka un fantāzijas pasaulē - pilns ar skaistiem aktieriem skaistos kostīmos, dažnedažādiem dzīvnieciņiem un iespaidīgu devu datorgrafikas. Taču pats galvenais ir tas, ka mazā zilonēna Dambo stāsts aizkustina joprojām un turklāt šoreiz arī nāk kopā ar svarīgu koncepciju - runāt par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem.

«DAMBO» ("Dumbo")

Ģimenes filma, fantāzija, ASV, 2019

Režisors: Tims Bērtons

Lomās: Maikls Kītons, Denijs DeVito, Alans Ārkins, Eva Grīna, Niko Pārkere, Kolins Farels, Finlijs Hobinss.