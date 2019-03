1980.gadā dzimušais Giels līdz šim strādāja farmācijas kompānijā "Olainfarm" kā mārketinga daļas analītiķis. Kā skaidro NEPLP, Giels konkursa komisiju pārliecināja par savām vadības spējām, kompetenci un zināšanām, datu analītiku, spēju pieņemt lēmumus, kā arī par attīstības redzējumu, tāpēc arī ticis LTV vadības krēslā.

Feisbukā neskaitāmi foto

50 Foto Jaunais LTV valdes priekšsēdētājs Einārs Giels brīvbrīžos un ikdienas mirkļos +46

Sociālajā tīklā "Facebook" redzams, ka Gielam ļoti patīk doties tuvos un tālos ceļojumos, un brīvdienas pavadīt patiešām piesātināti. Attēli ir nudien atraktīvi, un redzams, ka Gielam ļoti patīk pašam pozēt pie un uz apskates objektiem. Tāpat Giels nav vairījies simtos foto iemūžināt visparastāko ikdienu - dzīvi mājās, mājdzīvnieku, dažādu svētku svinēšanu draugu lokā.

Savukārt "YouTube" vietnē pirms 9 gadiem Giels sevi nosaucis par Amorieti un atraktīvā garā Valentīndienā sveic visus mīlniekus:

Ko darījis līdz šim

Kā liecina Giela dzīvesgājuma apraksts (CV), no 1999. līdz 2006.gadam viņš bijis AS "Preses nams" vecākais speciālists kvalitātes jautājumos. Pēc tam gadu viņš strādājis Uzņēmumu reģistrā, tur pildīja Iekšējā audita nodaļas vadītāja pienākumus. No 2007. līdz 2009.gadam Giels bijis SIA "Arhitektonika projektēšanas grupa" administratīvais direktors, uzņēmuma vadītājs. Vēlāk, laika posmā no 2013. līdz 2016.gadam, viņš bija administratīvais direktors SIA "Arhitekts Ingurds Lazdiņš"

No 2010.gada Giels strādājis Latvijas auto moto biedrībā, SIA "Lat assis" un SIA "Arvels", nodrošinot projektu vadības un kvalitātes sistēmu vadības funkcijas. Tāpat 2010.gadā Giels sāka sniegt biznesa konsultācijas.

Jaunieceltais Latvijas Televīzijas (LTV) valdes priekšsēdētājs, Latvijas zāļu ražotāja "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķis Einārs Giels piedalās preses konferencē pēc Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sēdes, kurā apstiprināja jauno LTV valdi. (Foto: LETA)

No 2014.gada viņš ir Biznesa augstskolas "Turība" Uzņēmējdarbības vadības fakultātes domes loceklis, savukārt no 2017.gada - šīs augstskolas, kā arī Latvijas Jūras akadēmijas lektors.

Papildu tam no 2016.gadā Giels uzņēmumā "Cross Timber Systems" strādāja kā kvalitātes vadības sistēmu vadītājs.

Giels 2013.gadā absolvējis "Turību", iegūstot profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadībā.

Jau vēstījām, ka pagājušā gada 28.decembrī NEPLP kā valsts kapitāldaļu turētāja vienbalsīgi nolēma izteikt neuzticību LTV valdes priekšsēdētājam Ivaram Beltem un valdes loceklim Sergejam Ņesterovam. NEPLP pārstāvji norādīja, ka LTV 2017. un 2018.gadā nav nodrošinājusi stratēģisku attīstības projektu plānošanu un uzraudzību noteiktajos termiņos un budžeta rāmjos, kas rada risku, ka nodokļu maksātāju līdzekļi netiek izlietoti iespējami efektīvi sabiedrības interesēs.

LTV valdē darbu turpina valdes loceklis finanšu jautājumos Ivars Priede.