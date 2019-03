Kā saka Madara, viņas vīra Andra Kiviča izteikumos medijos par abu attiecībām un šķiršanos esot bijusi liela daļa nepatiesības. Viņa ir apņēmusies vairs „neciest klusu un nesamierināties ar tiešiem apmelojumiem”. Madara pat gatava atklāt, kāda ir bijusi viņu dzīve laulībā.

Kiviča dzīvesbiedre un divu kopīgo atvašu – Keitijas un Kimas – māte ar Andri jau vairākas nedēļas nekomunicē un gatavojas tiesu darbiem. Madara izsaka nožēlu, ka viņas reiz tik mīļotais vīrs četru mēnešu laikā ļoti mainījies: „Dzīvoju cerībās, ka varbūt tomēr viss būs labi. Kad izšķīrāmies, domāju – var jau saglabāt labas, draudzīgas attiecības. Bērniem būtu mamma un tētis. Tas nekas, ka katram sava ģimene. Kas beigās notika? Tāda necieņa,” nopūšas Madara.

Par uzturlīdzekļu piedziņu

„Latvijā ir ļoti daudz sieviešu, kas nonākušas šādā situācijā... Palikušas vienas ar bērniem, vīri ar viņām pēc aiziešanas no ģimenes manipulē, ir jaunās attiecībās vai novērsušies pavisam. Tas, ko es vēlos pateikt, – nav vienmēr jāpiekāpjas šādiem scenārijiem, bet ir jāpārstāv savu bērnu tiesības. Bērniem ir tiesības uz kvalitatīvu dzīvi.

Ja vīrietis pietiekami pelna, tad ir tikai normāli, ka puse no viņa ienākumiem jāatvēl visiem viņa bērniem – šajā gadījumā mūsu meitām un Andra dēlam Kristoferam no iepriekšējām attiecībām. 12. februārī es iesniedzu iesniegumu uzturlīdzekļu piedziņai. Jau martā paredzēta tiesas sēde, kurā lems par uzturlīdzekļu piedziņu no Andra. Uzskatu, ka mammām par bērnu tiesībām ir jācīnās.

Vienā intervijā viņš apgalvo, ka alimentos ir samaksājis 1200 eiro, citā intervijā – ka 1600. Un es domāju – kur tā summa ir, ja tās nav manā kontā?

Kopš janvāra bērnus viņš ir saticis divas reizes, alimentos samaksājis 200 eiro. Lai gan sākumā solīja, ka būs 750 eiro mēnesī. Pēc tam teica, ka mazāk... Decembrī viņš nomaksāja rēķinus par dzīvokli, par ko es tiešām saku paldies. Bet nu jāskatās, kas notiks turpmāk. Ar šiem alimentiem – 200 eiro kopš janvāra – nav iespējams segt pat ceturto daļu izdevumu. Protams, es pati strādāju, cik varu, meklēju visādus variantus, kā nopelnīt naudu, bet es tiešām neuzskatu, ka mans uzdevums būtu no sešiem rītā līdz 23 vakarā strādāt un vēlu pārrasties mājās, lai tikai nodrošinātu bērniem eksistenci. Tas, ka viņš diskutē, ka man ir puisis... Viņš vēlas atbrīvoties no finansiālas atbildības. Jo viņš man, kad gāja prom no mājām, teica: „Tev tagad ir uzdevums atrast vīrieti, kurš jūs nodrošinās.” Uzskatu, ka tas ir zemiski. Nevienam citam vīrietim nav jāuzņemas atbildība par mūsu bērniem. Ja kāds vēlas mums palīdzēt, tas ir cits jautājums.

„Es savu meitu klātbūtnē neesmu pateikusi nevienu sliktu vārdu par Andri. Savukārt, kad meitas atnāk no tikšanās ar tēti, reizēm es dzirdu, ka Andris ir izteicis viņām pārmetumus par mani. Tas man šķiet lieki. Sāp sirds.” (Foto: Rojs Maizītis)

Tagad ir iesniegts iesniegums par uzturlīdzekļu piedziņu. Un nu var kārtot arī šķiršanos. Lai izšķirtos, jānokārto alimentu lietas, jāsadala mantas. Mūsu kopējā iedzīve nebija liela. Tikai datori, dīvāns un televizors. Viņš paņēma abus datorus. Man palika dīvāns un televizors.”

Andra draudi

„Pārtraucu ar viņu komunicēt tāpēc, ka tad, kad viņš bija iedzēris, draudēja ar visu, ar ko vien var draudēt. Bet, kad bija skaidrā prātā, zvanīja un divdesmit minūtes stāstīja, cik patiesībā viņam tagad grūti. Viņu vajagot vairāk saprast. Es šo manipulāciju vairs nespēju paciest.

Kāpēc Andris, kurš ir laimīgās attiecībās, par kaut ko pārdzīvo? Kāpēc vīrietis, kas atradis dvēseļu radinieci, zvana man?

Andris man privātās sarunās ir pateicis, ka Liene, kopš viņi satiekas, nestrādā. Viņa pati bija izteikusies, ka kļuva par grūtu. Pieļauju iespēju, ka Liene acīmredzot jūtas finansiālā ziņā nedroši un mani un manas meitenes uztver kā draudu finansiālā ziņā. Andris uzskata, ka es varbūt esmu greizsirdīga uz Lieni. Tā nav taisnība. Es arī Andrim esmu teikusi, ka nekad neesmu iejaukusies viņu savstarpējās attiecībās. Mani tās neinteresē. Bet žēl noskatīties, ka cilvēks, ar kuru gandrīz astoņus gadus it kā „augām”, četru mēnešu laikā ir tik ļoti degradējies.

Andris ir manas ģimenes loceklis, un tāds viņš arī būs. Tas ir vienīgais, kā man ir žēl. Es būtu priecīga, ja Andris būtu kopā ar cilvēku, kas patiešām viņu mīl. Taču to, ka viņam no mīlestības mirdzētu acis, neesmu redzējusi nevienā fotogrāfijā. Tikai bildes, kur viņš ir redzams sadzēries kopā ar savu jauno sievieti.”

Par Andra veselību

„Par veselības problēmām parasti nerunā, bet es neklusēšu. Andris intervijā min, ka, kopš ir kopā ar Lieni, viņam neesot nekādu veselības problēmu, neesot sirds aritmijas. Ar mani kopdzīvē tādas viņš esot pārcietis vairakkārt – tāpēc, ka es „viņu gruzīju”. Sirds aritmija Andrim bija vēl pirms iepazīšanās ar mani, bija arī mūsu kopdzīves laikā. Un ne jau tikai stress rada aritmiju un sirds mazspēju, viņa gadījumā – arī alkohola klātbūtne organismā. Viņam ir bijusi aritmija arī decembra sākumā, kad viņš jau bija kopā ar Lieni.

Kad Andrim sākās aritmija, lielākoties mēs saucām „ātros”. Ja aritmija nepāriet ar zālēm, tad, izmantojot elektrošoku, atjauno sirdsdarbību normālā ritmā. Esmu bijusi klāt šādās reizēs, un vienmēr aritmija bijusi, kad viņš bija iedzēris. Tāpēc ir absurdi, ka cilvēks, kurš dzīvojis ar mani kopā, savās veselības problēmās vaino mani. Es mājās alkoholu lietoju reti un mazos apmēros, jo jautrība man nesaistās tikai ar alkoholu. Tāpēc mūsu mājās alkohola vienkārši nebija. Ja Andris bija iereibis, tad lielākoties viņš tāds jau atnāca mājās…”

Laulības nepatīkamākie mirkļi

„Andris stāstījis presei, ka es viņu iznīcināšu, ja viņš no manis aizies... Tā es esot draudējusi. Es nekad neesmu apgalvojusi, ka viņu nodošu, ja viņš aizies no manis, bet esmu viņam ļoti karstā strīdā pateikusi, ka izstāstīšu, kāds viņš ir patiesībā. Jo vienreiz, kad bija iedzēris, kļuva vienkārši nekontrolējams. Viņš uzvedās šausmīgi... Tad sapratu, ka tiešām var būt tā, ka sievietei ar bērniem ir jāiet divos naktī ārā no mājas. Toreiz viņam pateicu, ka saukšu policiju un iešu prom no mājām. Tajā epizodē es viņam pateicu – ja viņš man nodarīs pāri, es visiem izstāstīšu, kāds viņš ir patiesībā. Šobrīd viņš to visu presē pasniedz citādi – it kā es būtu vienkārši sēdējusi dīvānā un to tā teikusi.”

Mantas dalīšana

„Dzīvojot ģimenē, es darīju visu, lai būtu saskaņa, miers un mīlestība. Es labi rūpējos par meitenēm. Arī tas, ka es nekad neesmu strādājusi, ir meli, tāpēc manī ir šī netaisnības izjūta. Jo es zinu, ka neesmu tāda, par kādu viņš mani pataisa.

Kad dzīvojām kopā, Andris bieži uzsvēra, ka viņam patīk, ka es esmu pieticīga. Un es tiešām tāda esmu. Man nav svarīgas pompozas lietas. Viņš intervijās apgalvo, ka atstājis man krutu automašīnu. Par ko mēs runājam? Automašīna ir pāris tūkstošu vērta. Protams, ir labi, ka viņš to mūsu ģimenei atstāja, bet tā jau arī ir mūsu ģimenes automašīna, ar kuru ikdienā vedu mūsu bērnus uz bērnudārzu, uz treniņiem, izklaidēties vai ciemos. Turklāt mašīnas uzturēšanā esmu ieguldījusi pieklājīgas naudas summas. Tā ir 14 gadu veca automašīna. Žēl, ka viņš publiskajā telpā mani pasniedz kā izlutinātu meiteni. Man pirksti nekad nav bijuši gaisā. Jā, man patika, kā mēs dzīvojām, uzskatu, ka vidusslānim mēs dzīvojām kvalitatīvi.”

„Andris bieži uzsver, ka mani uzturējis septiņarpus gadu. Viņš grib radīt manī vainas izjūtu. Pēc šīs pieredzes nākotnē es mazāk piekāpšos vīrietim. Es gribu realizēties pati, jo zinu, ka tad jutīšos krietni labāk.” (Foto: Rojs Maizītis)

Par jaunajām attiecībām

„Andris intervijās piemin to mistisko puisi, kas man esot. Vārdu gan nepareizi nosauca.

Jā, var teikt, ka kādu laiku esmu attiecībās. Decembra nogalē biju aizgājusi uz pirmo satikšanos.

Mēs kopā sportojam, spēlējam volejbolu. Kad izlēmām satikties, tikāmies kā draugi, lai vienkārši parunātos. Nebija nojautas, ka radīsies tādas abpusējas simpātijas. Bērni par mammas jauno draudzību ir priecīgi. Meitenes jūt, ka mums ir abpusējas simpātijas. Jā, tās ir ļoti spēcīgas. Arī meitenes izsakās atzinīgi un priecājas satikt viņu. Un no viņa nevienā brīdī neesmu dzirdējusi nevienu sliktu vārdu, pat ne par Andri.

Kopā mēs ar šo cilvēku nedzīvojam. Un jaunās attiecības nebūt nav šķērslis, lai Andris kā mūsu bērnu tēvs nevarētu bērnus satikt. Es dzīvoju kopā ar savām meitenēm. Es esmu Andri vairākas reizes aicinājusi mūsu mājvietā viņas satikt. Ja vēlas ar viņām kurp doties, esmu bijusi ļoti pretimnākoša, vienīgi palūdzu sakārtot dokumentus, kuros Andris apstiprina apņemšanos, ka bērnu klātbūtnē nebūs alkohola reibumā, bērni netiks filmēti šovam un bērnu tuvumā neatradīsies cilvēki, kas nav ģimenes locekļi. Tam visam ir stingrs pamatojums. Teicu, lai brauc jebkurā laikā. Bet viņam patīk publiski meklēt attaisnojumus savai neizdarībai. Jo tā vietā, lai tiešām atbrauktu apciemot bērnus, viņš atbild, ka nebrauks, jo es dzīvoju kopā ar citu. Tie ir meli, visīstākie meli! Pat mūsu kopīgās bildes aizvien stāv pie sienas. Mājās ir lietiņas, ko kopā esam pirkuši. Arī skapī dažas Andra mantas vēl stāv.”

Bagātā Nataša

„Es pati rudens sākumā sapratu, ka mūsu laulībā kaut kas nav īsti kārtībā. Gribēju parunāties. Lai arī materiālā ziņā viss mums bija labi, es jutos tik vientuļa, kā vēl nekad. Andrim bija jāgatavojas vēlēšanām. Viņš man pateica, lai pienāku pie viņa pēc diviem mēnešiem, jo viņam tagad nav laika. Tajā brīdī domāju – nu gan... Cietos. Gaidīju. Pēc vēlēšanām atkal nekā. Viņam bija slikti, pārdzīvojumi un nomāktība. Un manas izjūtas tobrīd nebija prioritāte... Tad viņš teica: „Parunāsim Vecgada vakarā, kā mums šogad gājis...” Pēc tā es sapratu, ka kaut kas nav labi un tas viss kaut kad beigsies. Viņš ļoti labi mācēja noslēpt savas patiesās emocijas. Visus šos gadus cēla mani uz pjedestāla, teica, ka esmu viņa eņģelis un viņa atbalsts.

Bet varēja jau arī visu izstāstīt... Šķiet, es to zemapziņā jutu. Viņš kaut kad jau teica, ka mani ir krāpis. Viņam bijusi Nataša. Bagāta sieviete. To es viņam piedevu. Izrādās, bijušas arī citas reizes, kad viņš mani krāpis, taču beigās Andris visas manas aizdomas noliedza, teica, ka nekas neesot bijis. Kopumā mums viss bija labi, viņš lutināja mani, es viņu. Kopā priecājāmies par meitenēm. Iepriekšējais gads bija raibs, daudz ceļojām. Viņš pats teica, ka naudu nevajag krāt kontā, bet gan tērēt piedzīvojumos un emocijās. Man rodas sajūta, ka viņš visu mūsu kopdzīves laiku cenšas dramatizēt maksimāli negatīvā noskaņā, lai pataisītu sevi tīrāku otras sievietes acīs. Tas ir muļķīgi.”

Bērniem liedz piedalīties šovā

„Andris apgalvo, ka es esmu greizsirdīga uz Lieni, bet patiesībā viss ir citādi. Bija tā, ka manas meitenes vienreiz satika Andri un, kad atbrauca mājās pie manis, Keitija ieskrēja istabā un raudāja. Teica, ka tētis ar viņu vispār nemaz nav padzīvojies. Es aizstāvēju Andri, teicu, ka tā nevar būt. Un tad meita stāstīja, ka Andris viņu samīļoja, drusciņ paspēlējās, bet pēc tam visu laiku runāja ar Lieni. Es Andrim pēc tam uzrakstīju: „Ja tu jau tā bērnus redzi vienu reizi mēnesī, lūdzu, velti to laiku viņām nedalīti.” Lai viņas tiešām jūt tēti, nevis uztver, ka tētis ir virtuāla būtne. Tāpēc man sāp sirds, ka viņš publiski runā, ka ļoti vēlas satikt bērnus, bet es taču esmu teikusi neskaitāmas reizes, lai viņš brauc ciemos uz mūsu dzīvokli. Viņš, kad saņēma piedāvājumu filmēties šovā, bija piekritis, ka varēs filmēt arī mūsu bērnus. Es biju kategoriski pret to.

Tas, ka tēvs neizrāda pietiekamu interesei par meitām, viņām rada izjūtu, ka viņas nav vajadzīgas. Viņas nesaprot, kur viņš ir. Ja meitas grib satikt tēti, tad viņām atbildu, ka viņas var aizsūtīt īsziņu vai varam mēģināt piezvanīt. Diemžēl mēs viņu nevaram sazvanīt. Viņš neceļ.

Policijā par Andri ir iesniegums no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un bāriņtiesas. Arī man šīs iestādes ir atsūtījušas vēstuli, ka aicina mani uz pārrunām, jo bērni dzīvo kopā ar mani. Un man jāsniedz savs komentārs, kā bērni Andra uzvedības dēļ ir ietekmēti. Tad jau redzēs, kā tas virzīsies. Bēdīgākais, kas var notikt, – viņam var atņemt aizgādības tiesības, bet saskarsmes tiesības un pienākumi būs tāpat.

No manas puses šobrīd ir šāda attieksme – ja Andris rūpētos par bērniem un normāli komunicētu ar viņiem un mani, viss būtu labi. Ja es nedzirdētu to manipulāciju un draudus, ja mani katru reizi, kad zvana, neapsaukātu. Mani cenšas pataisīt par izlutinātu skuķi, kas dzīvojusi uz cita rēķina, kas prasa naudu, it kā to prasītu sev. Un, ja vienreiz mēnesī aizsūtu īsziņu ar jautājumu, vai viņš nedomā pārskaitīt alimentus, tad tas uzreiz ir kaut kāds pārmetums… Bet ko lai dara, ja cilvēks pats nejūt, ka bērniem ir jāpalīdz?

Andris pārmeta, ka mūsu iepriekšējā mājvieta ir par šiku, lai es tur dzīvotu ar viņa meitām. „Vispār tev no šā dzīvokļa būtu jāvācas ārā. Tur būtu jādzīvo man un Lienei. Tev būtu jāiet uz mazāku dzīvokli,” teica Andris. Kāpēc man būtu jāiet uz mazāku dzīvokli? Tas nemaz nav tik milzīgs. Bērniem ir jābūt bērnistabai. Man ir jābūt guļamistabai. Un ir jābūt arī viesistabai. Neuzskatu, ka dzīvojam šiki. Bet es jūtu, ka man par visu notiekošo kļūst morāli un finansiāli grūti, jo ir netaisnība.”

