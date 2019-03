29. martā jubilejas svinības turpināsies Latgales vēstniecībā "Gors", bet dzimšanas dienas kulminācija gaidāma īstajā svētku dienā - 7.aprīlī Liepājas Olimpiskā centra arēnā, kad uz vienas skatuves satiksies un neaizmirstamās emocijas dalīsies Ance Krauze, Zigfrīds Muktupāvels, Marija Naumova, Kristīne Zadovska, Andris Ērglis, Aija Vītoliņa, Uģis Roze, Aija Andrejeva, Igo, Ieva Sutugova, Raimonds Ozols, Ieva Akuratere, Ralfs Eilands, Anmary, Atis Ieviņš, Annija Putniņa, Elizabete Lukaševiča, koris "Sōla" diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā, grupa „Zodiac” un daudzi citi mūziķi.

Koncerta pirmā daļa veltīta teātra pasaulei un tēmām, kas desmitiem un pat simtiem reižu skanējušas no teātru skatuvēm – kā mistērija ar nelieliem atmiņu un sajūtu uzplaiksnījumiem no iestudējumiem “Kaupēn, mans mīļais”, “Sfinksa”, “Agrā rūsa”, “Sniega karaliene”, “Ikstīte”, “Neglītais pīlēns”, “Indrika hronika”, “Hotel Kristina”, “Putnu opera” un “Meierovics”. Savukārt koncerta otrā daļā skanēs dziesmas, kuras joprojām bauda klausītāju mīlestību un ir pieskaitāmas Lūsēna zelta fondam. Grandiozo jubilejas svinību režisors un scenogrāfs ir Reinis Suhanovs. 7. aprīļa koncerts no Liepājas tiešraidē būs vērojams arī "LMT Straume" kanālā.

Pats jubilārs Jānis Lūsēns, sakot lielu paldies visiem koncerta dalībniekiem par lieliski paveikto darbu, saka: “Koncerts ir kā ceļojums laika mašīnā, un katram ir savas asociācijas par to, kā bija toreiz. Šajā koncertā nav neviena nejauša dalībnieka un neviena nejauša darba, visam ir savs stāsts. Tas ir piedzīvojums trīsarpus stundu garumā un esmu arī patīkami pārsteigts par publikas izturību un lielo atsaucību.”