Filmu varēs vērot ar titriem latviešu valodā, tā tiks demonstrēta divās daļās, katra no tām ir 120 minūšu gara.

Šī filma nav tikai par izklaides karaļa Maikla Džeksona personības tumšo pusi, bet gan par upuru un varmākas sarežģītajām attiecībām un iemesliem, kāpēc tik grūti ir par to runāt un kāpēc svarīgi ir neklusēt, pat tad, ja pagājis tik ilgs laiks,” dokumentālo drāmu raksturo LMT Mājas viedtelevīzijas satura eksperte Anna Rozenvalde.

Kā viena no pasaules atzītākajām popkultūras ikonām Maikls Džeksons neskaitāmiem cilvēkiem nozīmēja ļoti daudz – popzvaigzne, filantrops, iemīļots elks. Kad 1993.gadā pirmo reizi publiski parādījās apsūdzības, vainojot Džeksonu neatļautās seksuālās darbībās ar mazgadīgiem zēniem, daudzi nespēja noticēt, ka popmūzikas karalis būtu vainojams šādos noziegumos.

Kompāniju "HBO" un "Channel 4" producētajā dokumentālajā filmā "Atstājot Nekurzemi" divos atsevišķos, taču paralēli notiekošos stāstos, kas papildina viens otru, divi zēni iedraudzējas ar Džeksonu. Dziedātāja radītās pasaku pasaules un pašapziņai glaimojošo attiecību savaldzināti, abu bērnu ģimeņu locekļi kļūst akli pret manipulācijām un pāri darījumiem, ar ko nākas saskarties viņu dēliem.

Filmas režisors Dens Rīds apgalvo: “Ja ir kaut kas, ko esam iemācījušies no šī laika mūsu vēsturē, tad to, ka seksuālā vardarbība ir komplicēta, un ir jāieklausās to pārcietušo teiktajā. Bija nepieciešama liela drosme, lai abi vīrieši pasaulei pavēstītu savus stāstus, un man nav šaubu par to ticamību. Es ticu, ka ikviens pēc filmas noskatīšanās izjutīs emocionālo spiedienu, ar ko nācās sadzīvot šiem vīriešiem un viņu ģimenēm, kā arī novērtēs spēku, kas bija nepieciešams, lai stātos pretī sen glabātiem noslēpumiem.”

Intervijas ar Džeimsu Seifčaku, tagad 37 gadus vecu, un Veidu Robsonu, kuram tagad ir 41, kā arī viņu vecākiem, sievām, brāļiem un māsām filmā "Atstājot Nekurzemi" atklāj ilgstošas varmācības neglīto attēlu, kā arī spēcīgās emocijas, kas lika abiem vīriešiem atklāt savu negatīvo pieredzi ar popmūzikas karali pēc tam, kad abi kļuva par dēlu tēviem.

Abi ar Džeksonu iepazinās pavisam mazā vecumā. Astoņus gadus vecais Seifčaks 1986.gadā filmējās dzēriena "Pepsi" reklāmā kopā ar mūziķi, savukārt piecgadīgais Robsons 1987.gadā iepazinās ar slaveno mākslinieku pēc uzvaras deju konkursā Austrālijā, un trīs gadus vēlāk viņa ģimene tika uzaicināta ciemos uz nedēļas nogali Džeksona mājās.

Maikls Džeksons iesaistījās abu ģimeņu ikdienas dzīvē, kļūstot par draugu, mentoru un uzticības personu, izrādot mīlestību pret abiem bērniem un vienlaikus izolējot viņus no ģimenēm. Filma atklāj, kā pamazām draudzīgās attiecības pāraugušas slēpjamos intīmos kontaktos, un kā pamazām, puišiem pieaugot, dižais mūziķis zaudējis par viņiem interesi.

Režisora Dena Rīda kontā jau ir vairākas skaļas diskusijas izraisījušas filmas, tostarp "The Paedophile Hunter" ("Pedofilu mednieks"), kas saņēma divas BAFTA balvas, "HBO" tetraloģija "Terror" ("Terors"), dokumentālā drāma par algotiem slepkavām "Shooters" ("Šāvēji"), dokumentālā filma par naudas atmazgāšanu "From Russia With Cash" ("No Krievijas ar skaidru naudu") un citas.