Festivāls šogad Šveices kūrortpilsētā Interlakenā notiks no 28. līdz 30. jūnijam, tas norisināsies 26. reizi - 120 hektāru lielā platībā, 50 000 skatītāju un klausītāju klātbūtnē.

Latvijas mūziķi ir iekļuvuši prestižā mākslinieku kompānijā, jo uzstāsies pasākuma otrajā dienā, kad uz skatuves kāps arī festivāla prominentākie viesi no ASV – kolorītais dāmu kvartets no kantrīmūzikas “Mekas” Nešvilas “Farewell Angelina”, agrākā grupas “Trick Pony” vokāliste Heidi Ņūfīlda no Kalifornijas un pirms vairākiem gadiem gan Bauskā, gan vairākkārt arī Interlakenā jau pabijušais Floridas duets “The Bellamy Brothers”.

Pašmāju kantrīmūziķiem šī nebūs debija Eiropas mēroga festivālā. 2014. gadā “Sesto jūdzi” atzinīgi uzņēma Silkeborgas festivāla publika Dānijā, bet citos šī žanra pasākumos Vācijā ir spēlēts arī agrāk.

“Uz piedalīšanos Eiropas lielākajā kantrīmūzikas festivālā esam gājuši mērķtiecīgi, pastāvīgi meklējot iespējas sevi parādīt arī ārpus Latvijas. Šo gadu laikā veiksmīgi kontakti izveidojās ar Eiropas lielākā festivāla organizatoriem, kuri atzinīgi novērtēja mūsu sniegumu un uzaicināja piedalīties festivālā. 50 000 apmeklētāju klātbūtne šī būs jauna pieredze un izaicinājums.” par gaidāmo uzstāšanos teic “Sestās jūdzes” dibinātājs Agris Gedrovičs.

“Trucker & Country-Festival” šogad notiks 26. reizi, pasākuma vērienīgumu apliecina neskaitāmu uz tā skatuvēm gadsimta ceturkšņa laikā spēlējušo pasaulslaveno kantrīmūzikas superzvaigžņu plejāde – Karlīna Kārtere, Kolins Rejs, Hetera Mailza, “The Mavericks”, Holivudas filmu zvaigzne Kīfers Sazerlends, Lorija Morgana, kantrīmūzikas leģenda Villijs Nelsons un daudzi, daudzi citi.

“Sestās jūdzes” uzstāšanās ilgs pusotru stundu, un programmā būs iekļautas gan pasaulē pazīstamu kantrī dziesmu kaverversijas, gan arī dziesmas no pašu repertuāra.

Grupā “Sestā jūdze” spēlē: Agris Gedrovičs (balss, akustiskā ģitāra), Modris Miķelsons (balss, basģitāra), Jānis Misiņš (ģitāras, bandžo), Aldis Strazdiņš (bungas), Kristaps Rullis (stīlģitāra).

“Sestā jūdze” līdz šim izdevusi četrus albumus – “Emigrants” (2004), “Kalendārs” (2008), “Iebrien manā saulrietā” (2012) un “Labāko dziesmu izlase” (2016), trīs reizes ieguvusi Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvu – vienu reizi kategorijā “Labākā dziesma”, divas reizes “Labākais albums”.