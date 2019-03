Modes nama „Alexander McQueen” melnajā vakarkleitā ar ziedu apdruku Kembridžas hercogiene Ketrīna bija ģērbusies 2017. gadā, kad apmeklēja BAFTA balvu ceremonijas vakaru. Tērps, kurā viņa šogad devās uz galā pasākumu Nacionālajā portretu galerijā bija tas pats, tikai nedaudz pārstrādāts.

Tērpa oriģināls bija ar atkailinātiem pleciem. Hercogiene to palūgusi mazliet pārveidot, radot nelielas piedurknes. (Foto: Vida Press)

Tērpa oriģināls bija ar atkailinātu plecu daļu, kā mēs to varam skatīt pirms diviem gadiem uzņemtajās fotogrāfijās. Hercogienes šuvēja mazliet pārveidojusi kleitu, radot tērpam nelielas piedurknītes.

Dodoties uz Nacionālo portretu galeriju, hercogiene kleitai bija pieskaņojusi zīmola „Prada” „clutch” somiņu un „Jimmy Choo” laiviņas, bet rotājusies bija ar iemīļotajiem firmas „Kiki McDonough” auskariem ar morganītu un briljantiem.

Šī bija jau trešā reize, kad Ketrīna apmeklēja šo svinīgo pasākumu, kurā tiek vākti līdzekļi, lai atbalstītu Nacionālās portretu galerijas darbu. Kā zināms, šis muzejs pašā Londonas sirdī ir viens no retajiem, kuru var apmeklēt bez maksas. Tikai atsevišķām izstādēm tiek piemērota ieejas maksa.

Taču šī nebija pirmā reize, kad hercogiene Ketrīna iziešanai sabiedrībā izvēlas reiz jau vilktu tērpu, taču to ir lūgusi šuvējai mazliet pārveidot.

Aizvadītā gada oktobrī hercogiene Ketrīna otro reizi uzvilka zilo kleitu, kuru bija izvēlējusies kā vienu no tērpiem, dodoties oficiālajā vizītē uz Kanādu 2016. gadā. Pērn apmeklējot Impērijas kara muzeju Londonā, hercogiene tērpam bija veikusi nelielas izmaiņas - tam vairs nebija mazās apkaklītes.

Aizvadītā gada oktobrī hercogiene Ketrīna otro reizi uzvilka zilo kleitu, kuru bija izvēlējusies kā vienu no tērpiem, dodoties oficiālajā vizītē uz Kanādu 2016. gadā. Tagad kleitai vairs nav mazās apkaklītes. (Foto: Vida Press)

Hercogiene Ketrīna jau sen izpelnījusies tautas simpātijas par to, ka labu tērpu izvēlas vilkt vairākas reizes, papildinot to ar atšķirīgiem aksesuāriem, tāpat kā to dara daudzi no mums.

Hercogiene Ketrīna „Catherine Walker” mēteļkleitā 2019. gadā, apmeklējot Nāciju sadraudzības dienas dievkalpojumu Vestminsteras abatijā. (Foto: ROGER GEORGES/SIPA)

Pagajušo pirmdien, apmeklējot Nāciju sadraudzības dienas dievkalpojumu Vestminsteras abatijā, Ketrīna bija ģērbusies sarkanā mēteļkleitā, ko darinājis modes nams „Catherine Walker”. Šis tērps hercogienei mugurā pirmo reizi bija 2014. gadā, kad viņa kopā ar vīru bija devusies vizītē uz Jaunzēlandi.

Hercogiene Ketrīna šajā pašā tērpā 2014. gadā, ierodoties oficiālā vizītē Jaunzēlandē. (Foto: HUSSEIN ANWAR/SIPA)

20 Foto Hercogiene Ketrīna izvēlas kleitu, ko nēsāja jau pirms trim gadiem +16