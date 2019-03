Sešdesmitajos gados populārā britu supermodele Tvigija uz svinīgo ceremoniju Bakingemas pilī ieradās, tērpusies kā no kalendāra vāka. Par godu ceremonijai, kuru šoreiz vadīja Velsa princis Čārlzs, Tvigija bija ģērbusies no galvas līdz kājām visa baltā.

Eleganto ziloņkaula krāsas bikškostīmu viņa bija papildinājusi ar stilīgu mazu cepurīti ar plīvuru. Tvigijas tērpa autore ir modes dizainere Stella Makartnija. Žakete „Londyn” un bikses, kuru modelim dots nosaukums „Dolce”, ir no modes mākslinieces 2019. gada pavasara/vasaras kolekcijas. Šī bikškostīma cena sasniedz 1645 sterliņu mārciņas. Tikai žakete vien maksā 1080 sterliņu mārciņu. Apģērbs jau ir pieejams veikalos.

Stilīga kā vienmēr. (Foto: REX/ Vida Press)

Tvigija popularitāti iemantoja 16 gadu vecumā un tiek uzskatīta par vienu no pirmajām supermodelēm pasaulē. Viņa bija ļoti atšķirīga no tā sauktajām klasiskajām skaistulēm. Arī tagad, 69 gadu vecumā, no Tvigijas staro šarms un elegance, taču viņa atšķiras. Tā vietā, lai pilī ierastos balles tērpā, viņa izvēlējusies bikškostīmu. Savukārt augstpapēžu laiviņu vietā izraudzījusies baltas zemas kurpes ar šņorītēm.

Londonā dzimusī modele uz ceremoniju Bakingemas pilī ieradās kopā ar vīru Lī Lovsonu. Mammu uz svinīgo pasākumu pavadīja arī Tvigijas meita Karlija (40), kuras tēvs ir supermodeles pirmais vīrs, nelaiķis aktieris Maikls Vitnijs.

Supermodele Tvigija ar vīru Lī Lovsonu, meitu Karliju un audžudēlu Džeisonu (Lī Lovsona dēlu no viņa iepriekšējām attiecībām). (Foto: REX/ Vida Press)

Meitene, kura pasaulē nāca kā Leslija Hornbija, modeles karjeru uzsāka 16 gadu vecumā. Pusgaros brūnos matus viņa nokrāsoja gaišus un apgrieza pavisam īsus. Pateicoties jaunajam matu griezumam un krāsai, meitenes lielajām acīm, garajām skropstām un trauslajam augumam, viņa teju vienas nakts laikā kļuva slavena. Pasaule viņu iepazina kā modeli, vārdā Tvigija.

Lai gan mēdz uzskatīt, ka pārlieka tievuma kults aizsākās ar supermodeles Keitas Mosas parādīšanos modeļu biznesā, tas bija jau Tvigijas laikos. Šai modelei gribēja līdzināties daudzas.

„Es pilnībā izmainīju viņas izskatu, pārvēršot viņu apburošā un atmiņā paliekošā blondā koķetē, kas palīdzēja viņai kļūt par pasaulē pirmo supermodeli,” lepojas frizieris Daniels Galvins, kurš pusaudzes gados pārkrāsoja brunetes Tvigijas matus gaišā tonī. „Tvigijas matu krāsošanas tehnika mani aizvedusi uz ikvienu pasaules nostūri, izglītojot frizierus, ka panākt dabiskas blondīnes izskatu.”

„Es nevaru teikt, ka esmu sajūsmā par savām grumbiņām, bet esmu iemācījusies ar tām sadzīvot,” norāda Tvigija, kura šā gada 19. septembrī atzīmēs jau 70. dzimšanas dienu. „Novecošana ir ļoti dabisks process ikviena cilvēka dzīvē, tāpēc nav prātīgi sapņot, kaut tas nenotiktu. Būtu naivi ignorēt to, ka dzīvojam sabiedrībā, kas ir orientēta uz vizuālo tēlu un kurā valda jaunības kults. Tāpat nevar noliegt, ka ikviens vēlamies, lai citi pateiktu, ka izskatāmies jaunāki par saviem gadiem. Līdz šim neesmu veikusi ķirurģiskas skaistumu uzlabojošas procedūras, bet — kas zina. Varbūt es tomēr pārdomāšu? Tomēr uzskatu, ka sievietēm nevajadzētu aizrauties ar dārgām procedūrām. Katra grumbiņa pastāsta kaut ko par jūsu dzīvi. Smieklu krunciņas ir burvīgas, jo tās piešķir personībai raksturu un sejai izteiksmību. Nav nekā sliktāka par gludu, botoksa pārāk piepildītu seju bez emocijām! Dažas jaunas sievietes izskatās vienkārši traģiski, kurpretim dāmas gados pasakaini. Pozitīva attieksme pret savu izskatu lielā mērā ir panākumu atslēga ceļā uz veselīgu pašapziņu. Vienmēr atcerieties, ka perfektais skaistums reklāmas fotogrāfijās tikai iedvesmo labi izskatīties. Tas nav īsts un reāls.”