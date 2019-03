"Sarkanā meža" zvaigzne Agnese Cīrule ar vīru iepazinusies uz ielas

Latvijas Nacionālā teātra aktrise Agnese Cīrule, kas pērn rudenī saņēma "Spēlmaņu nakts" balvu par titullomu izrādē "Salome", nu spoži iejūtas Veltas lomā daudzsēriju filmā "Sarkanais mežs". Seriāls, kas startēja pagājušajā nedēļā, izpelnījies daudzu skatītāju sajūsmu, tostarp – par aktieru darbu.

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", šī ir pirmā reize, kad Agnese Cīrule piekritusi piedalīties televīzijas projektā. Iesākumā atteikusi, bet, kad izlasījusi scenāriju un iepazinusies ar savu varoni, devusi ziņu, ka ar viņu var rēķināties.

Seriālā Agnese atveido latviešu meiteni, kas no nometnes Vācijā nokļuvusi darbā Anglijas slimnīcā un lolo sapni par kāzām ar tautieti Vitoldu un izceļošanu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Kamēr kopābūšana ar mīļoto ekrānā izvēršas par smagu cīņu, reālajā dzīvē aktrisei netrūkst otrās pusītes sapratnes un atbalsta.

Sniedzot intervijas, aktrise izteikumos par savu privāto dzīvi allaž bijusi atturīga. Pat pozējot preses fotogrāfiem, Agnese neslēpj, ka izrādītā uzmanība viņu mulsina. Zināms, ka aktrise jau labu laiku ir precējusies, un saviesīgos pasākumos un sociālajos tīklos nevar nepamanīt, ka viņas vīrs Austris Cīrulis (31) sievu atbalsta ik uz soļa. Nupat iznākušajā "Rīgas Viļņu" speciālizlaidumā "Specdienestu Cīņas Latvijā", kas veltīts filmai "Sarkanais mežs", Agnese intervijā atklāj, ka viņai „šobrīd ir harmoniska un ļoti vienkārša dzīve”, par ko jūtas pateicīga, un ka ir racionāla sieviete, kas tik viegli neļaujas, lai kāds viņu izšūpotu no līdzsvara.

Aktrise arī atklāj, ka ir no sievietēm, par kuras sirdi jācīnās ilgi. „Varbūt tā ir neuzticēšanās, baidos pielaist tik ļoti klāt, atdot savu sirdi – lūdzu, dari ar to, ko gribi. Nē, nē, tā tas nenotiek. Es laikam gaidu, ka tiks apliecināts atkal un atkal. Pašai liekas – varbūt es neapzinos robežu, kad vajadzētu saprast, ka cilvēks jau ir diezgan daudz pierādījis. Mans vīrs, piemēram, to darīja ļoti ilgi,” smejot intervijā atklāj Cīrule, turpat paužot apbrīnu, kā vīrs, pats nebūdams aktieris un strādādams „normāla cilvēka darbu”, spēj izturēt režīmu un dzīves ritmu, kāds ir aktrisei.

Izrādās, Austris ar nākamo sievu iepazinies, kad viņa vēl nebija ne tuvu aktrises darbam, – pirms studijām. "Kas Jauns" Cīruļus satika pagājušajā nedēļā, kad kinoteātrī "Splendid Palace" uz "Sarkanā meža" pirmizrādi pulcējās radošā komanda. Austris atklāja, ka Agnesi pirmo reizi ieraudzījis nejauši uz ielas, kaut kas meitenē viņu tik ļoti uzrunājis, ka tūlīt arī radis iemeslu pārmīt kādu vārdu. Tā iepazinušies un vēlāk apprecējušies. Aktrises vīrs ikdienā ir projektu vadītājs pasākumu un konferenču rīkošanā uzņēmumiem.

Agnese pastāstīja, ka Austris savulaik studējis filozofiju, kas droši vien palīdzot „saprast tos noteikumus, kas ir aktieru pasaulē”. Tomēr mīļotā komplimenti aktrises darbā nebirstot kā no pārpilnības raga, tie esot jānopelna. „Un tas ir forši, veselīgi. Zinu, ka viņš mani vienmēr atbalstīs, bet tas nenozīmē glaudīt pa spalvai. Reizēm tas ir pateikt, kā tiešām domā. Tas ir veselīgāk, nekā aplaimot ar nevajadzīgiem komplimentiem, kas beigu beigās izdara vien sliktāk,” intervijā paudusi māksliniece.

Kā var pārliecināties "Sarkanā meža" pirmajās sērijās, aktrisei nācies tikt galā ar visai pikantām gultas ainām. Komentējot savu attieksmi, Austris atklāj, ka arī pats pēc vidusskolas gribējis mācīties par aktieri, apmeklējis sagatavošanas kursus, tāpēc saprast sievas darba pienākumus esot krietni vienkāršāk. „Tādā ziņā vismaz man personīgi nav nekādu grūtību pieņemt šādas ainas. Vienīgais, kas būtu grūti pieņemams, ja tas izskatītos nedabiski, ja kaut kādā ziņā būtu izmantots tikai aktiera ķermenis. Bet šis darbs nenoliedzami ir izdevies, līdz ar to ir prieks un svētku izjūta!” par sievas un seriāla komandas paveikto atzinīgus vārdus teica Cīrulis, piebilstot, ka seriāls viņu patīkami pārsteidzis – gan sižets intriģējošs, gan nofilmēts skaisti, gan stāsts interesants.