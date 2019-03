Šis gads abiem “Transleitera” pārstāvjiem – Edžum Ķaukulim un Laurim Mihailovam – ir īpašs, jo ne tikai ir apvienojusies viņu mīļākā grupa “Backstreet Boys”, bet arī ikoniskajam singlam “I Want It That Way” aprit 20 gadi. Vīri ir ieskaņojuši “Aizmugures ielas zēnu” dziesmas latvisko versiju “Es gribu to šādi te”.

Kamēr Ķaukulis ir uzņēmies noslēpumainās akmens sejas Kevina lomu, bet Mihailovs tēlo slikto zēnu A.J., bariņā ir aicināts arī smukulītis-cukurdupsītis Niks jeb Rihards Lepers, meksikāņu melnā pērle Hovijs jeb Kristaps Rasims, kā arī nerātni draiskais Braiens, proti, Renārs Zeltiņš.

“Šis klips neapšaubāmi ir viens no vērienīgākajiem “Transleitera” veikumiem – mēs ar draugiem esam ieguldījuši daudz enerģiju un laiku, bet Lauris izaudzējis pakaviņu ap lūpām,” pastāstīja grupas pārstāvis Ķaukulis. “Esam ļoti priecīgi arī par Zeltiņa, Rasima un Lepera iesaistu – protams, esam nedaudz izbrīnīti, ka viņi jau bez mēģinājumiem zināja vārdus un deju kustības no galvas.”

Astotā marta apsveikumi “Transleiterim” nav sveša lieta, jo šis nu jau ir dueta ceturtais mēģinājums iekarot meiteņu sirdis. Pērn mūziķi kopā ar Māri Grigali ieskaņoja dziesmu “Mūžīgā liesma”, kas bija tulkojums “The Bangles” skaņdarbam “Eternal Flame”.