Lauris Dzelzītis iekūlies kautiņā erotikas festivālā

Baltijas vērienīgāko erotikas festivālu "Erots", kas nesen norisinājās Ķīpsalas izstāžu hallē, šogad vadīja Dailes teātra aktieris Lauris Dzelzītis. Viņš savu vakara vadītāja prasmi lika lietā, gan uzkurinot publiku, gan piesakot pikantos priekšnesumus, ko sniedza atkailinātas dejotājas pie stieņa, kā arī pavisam kailas striptīza un erotisko skatuves šovu zvaigznes no dažādām Eiropas valstīm.

Protams, publika bija iekvēlināta un visapkārt virmoja īpaši uzkarsēta gaisotne. Pasākuma laikā, piemēram, dažās no šovu teltīm, kur par atsevišķu samaksu bija iespējams vērot stiprā dzimuma pārstāvju intīmos daiļumus pilnā krāšņumā, bija manāms, ka apsardzes darbinieki īpašu vērību velta pirmajās rindās sēdošajiem pāriem. Kā nojaušams, lai pasargātu „čipendeilus” no dāmas pavadošo kavalieru pēkšņiem greizsirdības izvirdumiem.

Vadot pasākumu, saskaras ar greizsirža agresiju

Žurnāls "Kas Jauns" gan uzzināja, ka festivāla vadītājam Laurim Dzelzītim nebija jāizģērbjas un pat ne jāatpogā krekls – viņš kādā no pauzēm starp priekšnesumu pieteikšanu saskāries ar satraukta greizsirža agresiju. Incidents noticis festivāla otrajā dienā pāris stundu pēc pusnakts, un, pēc aculiecinieku stāstītā, saķeršanās sākusies tāpēc, ka Dzelzītis, kurš jau gadiem tiek dēvēts par vienu no Latvijā iekārojamākajiem vecpuišiem, pievērsis uzmanību kādai festivāla apmeklētājai.

„Cilvēki runāja, ka viņš vai nu paskatījies uz to meiteni, vai uzsmaidījis viņai, vai kā tamlīdzīgi,” žurnālam atklāja kāds "Erota" viesis. Ar to nav bijis mierā dāmas pavadonis un meties aktierim virsū. „Visiem par pārsteigumu, Lauris Dzelzītis uzbrucēju atvairīja saķerdams un piespiezdams pie sienas – tā, ka uzbrucējs apstulba. Kautiņš, kas notika foajē, netālu no labierīcībām, beidzās ar apsardzes iesaistīšanos, kas pasākuma vadītāju un apmeklētāju izšķīra,” "Kas Jauns" vēstīja kāds pāris, kas bija gadījies tuvumā elpu aizraujošajam notikumam.

Sazinoties ar Lauri Dzelzīti, aktieris "Kas Jauns" nenoliedza, ka pasākumā viņam tiešām nācies lietot spēku, taču izkauties gan neesot ne sanācis, ne gribēts. Vaicāts, par ko tieši izvērties strīds, Lauris stāsta: „Es vienkārši eju ārā, pretī nāk sieviete, pasmaida, es pasmaidu pretī, un viss. Un te pēkšņi aiz muguras viens man bļauj: „Čevo lupišja?! (ko lūri? – tulk. no krievu val.)” Protams, kas tāds man uzreiz uzsita asinis...

Es viņu saķēru un piespiedu pie sienas, bet nepaspēju neko izdarīt, jo vairāki apsargi acumirklī saskrēja riņķī.

Džeki malači, ļoti operatīvi un korekti šo visu atrisināja. Nekādas sadošanas pa muti nebija,” stāsta aktieris.

Pie bokseriem sevi nepieskaita

Piesaucot to, ka Lauris tomēr ir bokseris, kurš regulāri apmeklē Arņa Ritenieka boksa studiju, un nemaz nebūtu pārsteigums, ja treniņos gūtās prasmes attiecīgā situācijā būtu licis lietā, aktieris kategoriski atbild: „Nedegradējam boksera statusu, lūdzu! Tas ir ļoti svarīgi no manas puses. Uzskatu, ka tas, ar ko nodarbojos, ir fiziskās slodzes treniņi ar boksa elementiem. Ne katrs, kas iet uz treniņu, ir bokseris. Tā nedrīkst hiperbolizēt! Pēc mēneša "Arēnā Rīga" būs cīņas – tur varēsiet redzēt bokserus, piedalīsies Kristaps Zutis, Kaspars Kambala, Kristaps Bulmeistars un daudzi citi. Ja tajā vakarā nebūs izrādes, noteikti aiziešu paskatīties!”

Sanācis sakauties krogā

Lauris Dzelzītis teic, ka ir pret dūru vicināšanu konfliktu risināšanā. „Manā uztverē fiziska spēka lietošana ir neadekvāta, tādi ielas konflikti ir absolūti nevajadzīgi. To, kam taisnība, iespējams noskaidrot arī civilizēti,” uzskata aktieris, neslēpdams: „Es maksimāli cenšos izvairīties no tādām situācijām ne tikai savu principu, bet arī darba dēļ. Tikko kā pavīd kas tamlīdzīgs, es uzreiz domāju – tā, šā visa dēļ var to un to filmēšanu atcelt un tamlīdzīgi.”

Dzelzītis pat nespēj atminēties, kad pa īstam būtu kārtīgi izkāvies. „Tas bija ļoti sen. Kaut kad ir bijis pāris epizožu krogā – par sevi pastāvēt jau vajag. Bet tādi lielāki konflikti nav veidojušies, varbūt vienkārši nav sanācis uztrāpīties tāda tipa cilvēkiem,” nosaka Dzelzītis.