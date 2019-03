Maijā Rīgā koncertēs jestrā superhita "Skibidi" izpildītāji “Little Big”

Vairāk nekā 300 miljoni skatījumu vietnē "YouTube", trīs albumi, 12 neticami smieklīgi video un vairāki megahiti padarījuši šo Krievijas grupu par starptautisku fenomenu.

Muzikālie šokētāji savus pirmo atpazīstamību guva, uzstājoties pirms ne mazāk ekstravagantajiem "Die Antwoord". Tagad “Little Big” paši savos koncertos pulcē tūkstošiem skatītāju, un oriģinālie videoklipi pārspēj vienu skatījuma rekordu pēc otra.

Pagājušā gada oktobrī “Little Big” laida klajā sava trešā studijas albuma otro daļu ar nosaukumu “Antipositive, Pt.2”. Albums nekavējoties ierindojās "Apple Music" Krievijas topa trešajā vietā. Tas, pateicoties sensacionālus panākumus guvušajam video "Skibidi", kas ļoti ātri kļuva populārs visā pasaulē un vien nedēļas laikā sasniedza 23 miljonus skatījumu “YouTube”.

Deja, kas redzama šajā video, kļuvusi ļoti populāra Krievijas blogeru, reperu, TV personību vidū un savā veidā salīdzināma ar apsēstību, ko pasaulei atnesa Dienvidkorejas mākslinieka PSY megahits “Gangnam Style”.

Šobrīd par populārāko grupas “Little Big” kompozīciju kļuvusi provokatīvā "Big Dick", kuras video "YouTube" skatīts vairāk nekā 44 miljonus reižu; tas ieguvis arī īpašo "Berlin Music Video" balvu. Savukārt video skaņdarbam "Hateful Love" guvis plašu atpazīstamību ASV un Kanādā un sasniedzis jau 20 miljonus skatījumu.

Bez koncertiem uz lielākajām Krievijas skatuvēm “Little Big” regulāri uzstājas visā Eiropā, grupa īpaši gaidīta Francijā, Šveicē, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Čehijā, Itālijā un Polijā.

Savas karjeras, kas aizsākās vien pirms pieciem gadiem, laikā “Little Big” jau paspējuši uzstāties lielākajos Eiropas mūzikas festivālos, ieskaitot "Sziget", "Dour", "Lowlands", "Paaspop", "Couvre Feu", "Motocultur" un citos. Grupa dalījusi skatuves ar tik dažādiem izpildītājiem kā Yelawolf, Snoop Dogg, "Queens of the Stone Age", "Die Antwoord", "The Prodigy", "Skrillex", "Sepultura" un Dub FX.