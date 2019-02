26 gadus vecā modele Kara Delevinja nolēmusi iekarot mūzikas industriju un jau esot ieskaņojusi vokālus producenta un dīdžeja Shy FX jaunākajam skaņdarbam.

Britu lielākais bulvārpreses izdevums „The Sun” raksta, ka modele spērusi pirmos soļus pretī savai mūziķes karjerai un esot ļoti apmierināta ar to, kāda izdevusies viņas pirmā ieskaņotā dziesma.

„Kara jau sen domāja par mūziķes karjeru un tagad mērķtiecīgi sper soļus, lai to īstenotu,” norādīts preses izdevumā.

„Viņai bija daudz dziesmu pirms tā pavairāk gadiem, taču laiks neizrādījās piemērots, un viņa tā vietā nolēma koncentrēties uz aktrises karjeru,” zina stāstīt kāds vārdā nenosaukts paziņa.

„Tagad viņa ir nonākusi dzīves posmā, kad vēlas izmēģināt sevi jaunos projektos, kā, piemēram, šajā, un ir gatava vairāk pievērsties dziedāšanai. Viņa bija ļoti apmierināta ar to, kā izdevusies dziesma.”

Skaņdarbs, kam dots nosaukums „Rudeboy Lovesong”, slepeni ieskaņots jau aizvadītajā gadā un šonedēļ piedzīvo savu debiju britu radio ēterā.

Karas otra dziesma, kas līdz šim nodota publiskam vērtējumam ir „I Feel Everything”, kas iekļauta skaņu celiņā 2017. gadā izdotajai filmai „Valerian And The City of a Thousand Planets”, kurā modele atveido vienu no galvenajām lomām.

Kino industrijā Delevinja debitēja jau 2012. gadā filmā „Anna Kareņina” („Anna Karenina”), kurā galvenās lomas atveidoja Keira Naitlija un Džūda Lovs.

Modele filmējusies arī tādās lentēs kā „Papīra pilsētas” („Paper Towns”) un „Pašnāvnieku vienība” („Suicide Squad”).

Modeles karjeru Kara Delevinja uzsāka 10 gadu vecumā. Sarunā ar žurnālu „Love Magazine” viņa atzinusies, ka sevi nav uzskatījusi par „skaistu”, kad aizsākušās viņas modeles gaitas: „Es kā bērns domāju, ka viss ir skaists. Taču man skaistums nozīmēja dabu, dzīvniekus un debesis. Man viss bija skaists. Es nedomāju par cilvēkiem kā skaistiem, un pavisam noteikti neuzskatīju sevi par skaistu.”

„Es pirmo reizi sajutos skaista, kad man kāds atzinās, ka mīl mani,” apliecina Delevinja .