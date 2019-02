Lady Gaga uz "Oskaru" ceremoniju ierodas 30 miljonu dolāru vērtā unikālā kaklarotā

Triumfu Lady Gaga atzīmēja godam - turot rokās "Oskara" balvu, lepna un smaidīga pozēja fotogrāfiem, pieņēma apsveikumus un pati sveica citus uzvarētājus.

Ovācijas izpelnījās arī viņas un aktiera Bredlija Kūpera duets uz "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonijas skatuves - abi izpildīja tieši dziesmu "Shallow".

Un, kā izrādās, lielajai dienai Lady Gaga bija pienācīgi gatavojusies. Ne tikai ģērbusies zīmola "Alexander McQueen" izcilā tērpā, bet tam pieskaņojusi arī... 30 miljonu dolāru vērtu kaklarotu.

Turklāt Lady Gaga izvēlētā dārglieta ir tiešām vēsturiska - kaklarota rotāta ar 128,54 karātu briljantu no "Tiffany & Co.". Rota ir jau 142 gadus veca, un uz "Oskara" balvu sarkanā paklāja tā atrādīta pirmoreiz. Lai gan eksperti tās vērtību vērtē 30 miljonu dolāru apmērā, "Tiffany & Co.", protams, to dēvē par "naudā nenovērtējamu". Un taisnība vien viņiem ir.

Turklāt šis ir tieši tas briljants, ko filmas "Brokastis pie "Tifanija"" ("Breakfast at Tiffany's") publicitātes fotosesijā savā kaklarotā nesa aktrise Odrija Hepbērna. Nu - pēc teju 60 gadu pārtraukuma - "Tiffany & Co." atļāvusi leģendāro briljantu aizņemties vienai no popmūzikas skandalozākajām personībai Lady Gaga.