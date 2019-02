Lotes iznāciens trešo reizi. Filmas «Lote un pazudušie pūķi» recenzija

Lote no Izgudrotāju ciema ir viena no tām bērnu iemīļotajām animācijas filmām, kura nu jau ir piedzīvojusi trešo turpinājumu. Igauņu un latviešu kopražojuma projekts ir kļuvis par populāru, ja tā var teikt, «franšīzi», kuras varoņi jau ir pazīstami visā Baltijā. Jaunākā no sērijas filmām «Lote un pazudušie pūķi» šogad arī ir iekļauta Berlīnes kino festivāla programmā, tādējādi kārtējo reizi pierādot, ka animācijas valoda daudz vieglāk soļo pāri valstu robežām.

Pieņemu, ka tiem skatītājiem, kuri ar Loti ir pazīstami jau kopš pirmās filmas iznākšanas, visi varoņi jau ir kļuvuši tik mīļi, ka varētu tikt saukti par draugiem. Tas noteikti nozīmē arī to, ka liela daļa joku ir vēl jo smieklīgāki, jo atsaucas uz iepriekšējās filmās pieredzēto. Taču arī skatoties «Loti un pazudušos pūķus» bez priekšzināšanām, attēlotie piedzīvojumi ir gana aizraujoši, un scenārijs ir pietiekami labi izstrādāts, lai viss būtu uztverams un saprotams arī pirmoreiz ieraugot galvenos varoņus.

Šoreiz Lotes dzīvē ir noticis liels pavērsiens - viņai piedzimst māsiņa, kura tiek nodēvēta par Rozīti. Skaidrs, ka filmas veidotāji ir vēlējušies attēlot notikumu, kas bieži vien bērniem ģimenē ir liels pavērsiena punkts - jauna brālīša vai māsiņas ienākšana pasaulē. Tāpēc arī Lotes un Rozītes attiecības jau no pirmā mirkļa ir sirsnīgas un draudzīgas, jo ir svarīgi parādīt, ka jauns bērns ģimenē nav konkurents, kas atņems vecāku uzmanību, bet gan rotaļu biedrs un labākais draugs.

Paralēli šim stāstam Izgudrotāju ciemā arī ierodas divi profesori - Kārlis Jenots un Viktors Vīķis, kuri piedalās lielajā folkloras konkursā un ieraksta senas dziesmas. Pateicoties abiem profesoriem mēs uzzinām, ka vissenākā un neatrodamākā dziesma ir ugunsdvesmas pūķu dziesma, kuru ierakstīt nav sanācis nevienam. Turklāt arī paši pūķi jau ir kļuvuši par teju mitoloģiskām būtnēm. Tā nu sanāk, ka Lotes un Rozītes piedzīvojumu dienā iekļaujas arī abu profesoru uzsāktie pūķu meklējumi. Un, kā saka Lote: «Mēs, meitenes, vienmēr tiekam galā», ko pierāda arī tas, ka apķērīgās māsas daudz ātrāk nonāk uz pēdām leģendām apvītajām radībām.

Jaunumi Izgudrotāju ciemā

Šoreiz pats Izgudrotāju ciems paliek vairāk fona lomā, atvēlot lielāku darbības plašumu pazudušo pūķu meklējumiem. Taču vietējais kolorīts uzdarbojas tāpat - piemēram, uzmācīgais Adalberts, kas izmisīgi vēlas, lai viņa dziesma tiktu ierakstīta, un viņš kļūtu slavens, beigu beigās spēlē pat visai nozīmīgu lomu šajā stāstā.

Taču galvenais notikums ir un paliek pūķu meklēšana, un Lote ar savu māsiņu daudz ātrāk «atkož» mīklas, kas varētu aizvest pie noslēpumainajām radībām. Tā nu abas meitenes aizceļo ārpus sava ciemata robežām un nonāk arī tādās interesantās vietās kā ciemos pie slavenas izgudrotājas un pat operā!

Krāsaini

Vizuāli «Lote un pazudušie pūķi» apvieno gan iespaidīgu datoranimāciju, gan zīmēto animāciju, tādējādi radot gan atraktīvāku, gan «dziļāku» attēlu. Taču joprojām viss ir tieši tik krāsains un dažādiem radījumiem pilns, lai jau pārliecinātie Lotes fani nejustos vīlušies.

Īpaši šarmantas ir epizodes divu džentlmenisko kurmju alā, kā arī mistiskā tuksnesī dzīvojošo surikātu rosīgā darbošanās. Protams, ka bērniem domātā animācijas filmā viss brīžiem ir mazliet naivi, varoņi ir pārspīlēti un daudzi joki pieaugušajiem nešķitīs pārlieku smieklīgi. Taču bērni skatoties ķiķināja un priecājās ļoti aktīvi, un tas taču ir galvenais.

Piemiedz ar aci

Jāuzteic arī veselīgā pašironijas deva, kas padara šo stāstu daudz vieglāk uztveramu arī pieaugušajiem, kam, kā saprotu, visticamāk šī «multene» būs jāskatās vēl daudzreiz pēc mazo skatītāju pieprasījuma. Tā kā scenārijs ir tapis sadarbojoties ar populāro rakstnieku Andrusu Kivirehku, tajā ir gana daudz absurda un ironijas.

Skaidrs, ka folkloras saglabāšanas un nozīmīguma aspekts ir viens no noteicošajiem šajā Lotes un Rozītes piedzīvojumā, taču ir patīkami redzēt, ka to var izstāstīt arī bez pārspīlēta patosa un jūtināšanās. Lai arī neesmu Lotes mērķauditorija, skatoties laiks paskrēja nemanot un brīžiem varēju arī bērnišķīgi ieķiķināties.

«LOTE UN PAZUDUŠIE PŪĶI»

Piedzīvojumu filma, animācija, ģimenes filma, Igaunija, Latvija, 2019

Režisori: Janno Põldma, Heiki Ernits

Latviešu valodā ieskaņojuši: Lueta Meldere, Amēlija Barone, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Gundars Āboliņš, Anita Sproģe, Jānis Jarāns, Renārs Kaupers, Pēteris Šogolovs, Imants Pakalnietis, Andris Freidenfelds, Edgars Lipors.