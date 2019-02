Ieskaties vēsturiskos FOTO - tā Kaukulis, Ančevskis un Vāne izskatījās skolas gados

Filmas "Klases salidojums" stāsts ir par trīs vīru draudzību, kas dibināta skolas solā un ir izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. Filmā patiesi un ar kārtīgu humora devu tiek atspoguļota spilgtā četrdesmitgadnieku krīze un visas personiskās atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā.

Vienu no filmas galvenajiem varoņiem atveido Ainārs Ančevskis, kura tēls ir no dzīves nogurusi ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par rutīnu.

Grupas “Dzelzs Vilks” mūziķis Juris Kaukulis ir mūžīgi jaunais rokeris, kuram pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj izveidot pilnvērtīgas attiecības.

Savukārt trešo draugu, kuru atveido Imants Strads, nesen pametusi sieva, tādējādi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.

“Klases salidojumā" piedalās arī tādi iemīļoti aktieri kā Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers un daudzi citi.