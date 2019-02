Vienlaikus 10% lasītāju ir noskaņoti optimistiski un cer, ka šogad "Supernovā" izdosies uzvarēt dziesmai ar potenciālu uz panākumiem lielajā Eirovīzijā.

Vai Latvijai beidzot izdosies uz Eirovīziju aizsūtīt to ĪSTO dziesmu? — Jauns.lv (@JaunsLV) February 15, 2019

Jau vēstīts, ka sestdienas vakarā LTV tiešraidē tautas tribunālam tiks nodotas astoņas kompozīcijas, no kurām viena iegūs ceļazīmi uz lielo Eirovīziju, kas šogad maijā norisināsies Izraēlā. Par augsto godu cīnīsies Markus Riva, Edgars Kreilis, Aivo Oskis, Samanta Tīna, kā arī grupas "Double Faced Eels", "Dziļi violets feat. Kozmens", "Laime pilnīga" un "Carousel".

"Supernova" piektajai sezonai kopumā tika pieteiktas 83 dziesmas, no kurām 64 dziesmas atbilda konkursa nolikumam un tās vērtēja repertuāra žūrija. Žūrijas sastāvā bija mūzikas ierakstu izdevniecības "Universal Music Group" pārstāvji un to Latvijas vadošo radio staciju pārstāvji, kas ikdienā atskaņo un palīdz popularizēt Latvijā radītu mūziku. Pēc pirmās kārtas, kurā repertuāra žūrijas pārstāvji dziesmas klausījās, nezinot ne to izpildītājus, ne autorus, ne producentus, uz otro atlases kārtu klātienē tika aicināti 33 dalībnieki.

Dalībniekus vērtēja žūrija - "Latvijas Radio 5" muzikālais redaktors "DJ Rudd", "Radio SWH" programmu producents, mūziķis un dziesmu autors Artis Dvarionas, dziedātājs, Eirovīzijas dalībnieks Ralfs Eilands un Latvijas estrādes dziedātāja Linda Leen.