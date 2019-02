"Grammy" ceremonijas veiksminieki - Keisija Masgreivsa, Lady Gaga un mūsu pašu Andris Nelsons

Keisijas Masgreivsas trešais albums "Golden Hour" tika godalgots ar četriem "gremijiem", uzvarot arī kategorijā "Gada albums". (Foto: Chelsea Lauren/REX/ Vida Press)

Jau iepriekš kritiķu atzinību saņēmušais Masgreivsas trešais albums "Golden Hour" kopumā tika godalgots ar četriem "gremijiem", uzvarot arī kategorijā "Gada albums".

Mūziķis Childish Gambino, īstajā vārdā Donalds Glovers, kurš gan pats ceremonijā nepiedalījās, uzvarēja četrās kategorijās, arī kategorijās "Gada dziesma" un "Gada video", par kompozīciju "This Is America".

Mūziķe Lady Gaga saņēma trīs godalgas, arī labākā popmūzikas priekšnesuma balvu par dziesmu "Joanne" un labākā popmūzikas dueta godalgu par dziesmu "Shallow" no "Oskaram" nominētās filmas "A Star Is Born".

Divās balvu kategorijās godalgas izcīnījis latviešu diriģents Andris Nelsons kopā ar Bostonas Simfonisko orķestri, liecina informācija "Grammy" oficiālajā tīmekļa vietnē.

Diriģents kopā ar Bostonas orķestri par šī gada jūlijā izdoto albumu "Shostakovich: Symphonies Nos. 4&11" bija nominēts kategorijās "Vislabāk producētais klasiskās mūzikas albumus" un "Labākais orķestra sniegums" un abās šajās kategorijās ir uzvarējis.

Godalgu saņēmēji svarīgākajās kategorijās:

Gada albums: Keisija Masgreivsa, "Golden Hour"

Gada ieraksts: Childish Gambino, "This Is America"

Gada dziesma: Childish Gambino un Ludvigs Goransons, "This Is America"

Labākais jaunais mākslinieks: Dua Lipa

Labākais mūzikas video: Childish Gambino, "This Is America"

Labākais repa albums: Cardi B, "Invasion Of Privacy"

Labākais roka albums: "Greta Van Fleet", "From the Fires"

Labākais popmūzikas vokālais albums: Ariana Grande, "Sweetener"

Labākais popmūzikas dueta vai grupas priekšnesums: Lady Gaga un Bredlijs Kūpers, "Shallow"

Labākais "Urban Contemporary" albums: "The Carters", "Everything Is Love"

Labākais R&B albums: H.E.R., "H.E.R."

Labākais alternatīvās mūzikas albums: Beks, "Colors"