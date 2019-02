Brendans Freizers 2018. gadā. (Foto: Vida Press)

2017. gada jūnijā „Fox News” uzdeva retorisku jautājumu - par to, kur gan palicis aktieris Brendans Freizers, atzīmējot, ka viņš uz lielajiem ekrāniem nav redzēts četrus garus gadus.

Savukārt kāda kino festivāla mājas lapa viņu vēl 2014. gadā nosauca par „aktieri, kuru Holivuda aizmirsusi”.

Brendanam Freizeram pasaules slavu atnesa „The Mummy” („Mūmija”) triloģija, no kurām pirmā filma uz ekrāniem iznāca 1999. gadā. Otrā sekoja 2001. gadā, bet noslēdzošā pie skatītājiem nonāca 2008. gadā. Freizers iemantoja fanu pūļus jau ar lomu filmā „George of the Jungle” (1997). Tā kā lielāko daļu filmas aktieris bija redzams puskails, daiļā dzimuma pārstāves nespēja atturēties, nepajūsmojušas par Freizera labi veidoto un seksapīlo augumu.

Brendans Freizers filmā „George of the Jungle” (1997). (Foto: Blackburn/Disney/Kobal/REX/ Vida Press)

Dažu pēdējo gadu laikā Freizera vārds vairs nav dzirdēts saistībā ar kino, taču laiku pa laikam parādās informācija par skandāliem, tiesas prāvām un alimentu maksāšanu bijušajai sievai.

„Es šobrīd izdzīvoju notikumus, kas ļoti maina un pārveido. Tu neesi tiem gatavs, līdz nākas to visu piedzīvot,” pērn intervijā izdevumam „GQ” izteicies Freizers.