Pēc pirmizrādes tajā iesaistītie un arī vairāki lūgtie viesi pulcējās arī banketā, saskandinot glāzes un veldzējoties sirsnīgās sarunās.

“Baltiešu gredzens” ir viens no ļoti retajiem literārajiem darbiem, kurā dzīve Latvijā tiek tēlota no vācbaltieša skatu punkta. Dramatizējuma autore Inga Ābele, režisors Viesturs Kairišs. Lomās: Arturs Krūzkops, Agnese Cīrule, Uldis Dumpis vai Voldemārs Šoriņš, Inta Tirole vai Astrīda Kairiša, Ināra Slucka, Lolita Cauka, Maija Doveika, Kaspars Zvīgulis, Laura Siliņa, Raimonds Celms, Jēkabs Reinis, Kārlis Reijers, Kaspars Aniņš, Romāns Bargais, Artis Drozdovs.

Izrādē skan divu kādreizējo rīdzinieku – Riharda Vāgnera un Nikolaja fon Vilma – mūzika. Pianisti: Mārtiņš Zilberts un Aldis Liepiņš.

“Mēs neesam tikai mēs, mēs dzīvojam un topam citiem līdzās. Vairāku gadsimtu garumā – vācbaltiešiem, aizgūstot viņu dziesmas un daudz ko citu. Retrospekcija no Aurela bērnības līdz 1939. gadam dos iespēju iepazīt vairāku muižu ļaudis un viņu likteņus, bet pirmām kārtām ļaus ieraudzīt Latviju un tās lauku ainavu no vācbaltu skatu punkta. No nogrimušas un izzudušas Atlantīdas skatu punkta”- vēsta izrādes anotācija.