Dziedātāja Pinka, īstajā vārdā Ališa Beta Mūra, savu karjeru uzsāka kā viena no meiteņu grupas „Choice” dalībniecēm. Tas notika tālajā 1995. gadā.

Šī grupa ne tuvu neiemantoja tādu popularitāti kā britu meiteņu apvienība „Spice Girls”, taču Ališā potenciālu saskatīja ierakstu kompānija „LaFace Records” un piedāvāja noslēgt līgumu kā solo māksliniecei.

2000. gadā iznāca Pinkas debijas albums „Can’t Take Me Home”. Tas Amerikas Savienotajās Valstīs saņēma dubulta platīna statusu un divas dziesmas no tā sasniedza prestižā „Billboard Hot 100” labāko desmitnieku.

Pinka savas karjeras laikā saņēmusi neskaitāmas godalgas un 2006. gadā uzstājusies arī Rīgā. Taču bija jāpaiet nepilniem 19 gadiem, lai viņai piešķirtu pašai savu zvaigzni Holivudas Slavas alejā. Uz svinīgo ceremoniju mūziķe ieradās kopā ar vīru, bijušo motosportistu Keriju Hārtu un abiem bērniem – meitu Vilovu un dēlu Džeimsonu.

