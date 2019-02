Pie skatītājiem beidzot nonāk jaunākā pašmāju komēdija "Klases salidojums"

Kā saka filmas režisors Andrejs Ēķis: “Filma ir tik traka, ka latviešu pāriem ieteicams to skatīties pa vienam vai vispār nemaz neskatīties. Liels risks kādā no tēliem atpazīt sevi. Iesaku, bet brīdināju.” Komēdijas pamatā ir daudzviet dzirdēta problēma - četrdesmitgadnieku krīze, kas atspoguļota humorpilnā gaisotnē. Aktieris Ainārs Ančevskis iejūtas no dzīves noguruša ģimenes galvas, kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par rutīnu, lomā. Juris Kaukulis atveido mežonīgu rokeri ar kaislīgām pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, kurš pats tomēr nespēj izveidot pilnvērtīgas attiecības. Savukārt trešo draugu, kuru attēlo Imants Strads, tikko ir pametusi sieva. Viņu draudzība ir izturējusi laika pārbaudi un 25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. Viņu tikšanās - tās ir jaukas atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet galvenais – tā ir neprātīga ballīte, kur viņus gaida trakas lietas.

Filma esot tik traka, ka latviešu pāriem ieteicams to skatīties pa vienam vai vispār nemaz neskatīties. (Foto: Publicitātes)

“Šī ir iespēja noskatīties mūsu filmu ikvienam skatītājam, lai arī kur viņš atrastos. Šis unikālais koncepts tiks Latvijā izmēģināts pirmo reizi, tāpēc esam lepni, ka tas notiek kopā tieši ar Helio un Shortcut,” saka filmas producents Kristians Alhimionoks. "Svingeri" un "Blēži" režisora Andreja Ēķa un viņa radošās komandas jaunākais veikums būs lūkojams Shortcut Premiere līdz 13. februārim.

Šī ir pirmā reize ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, kad filma vēl pirms kino ir vērojama mājas vidē. (Foto: Publicitātes)

Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants Strads, Juris Kaukulis, Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers un citi.