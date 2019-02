Festivālā "Positivus" šogad uzstāsies arī elektroniskās mūzikas grupa "Underworld"

Grupas plašu popularitāti guva 1996.gadā, kad tika laista klajā viņu dziesma "Born Slippy (Nuxx)", kas arī tika iekļauta filmā "Trainspotting". "Underworld" pārdevuši miljoniem albumu, uzstājušies daudzos izpārdotos koncertos, veidojuši kompozīcijas Amerikas Kinoakadēmijas balvu ieguvušu režisoru projektiem, veidojuši radošus projektus mākslas galerijās, kā arī nodrošinājuši Londonas 2012.gada Olimpisko Spēļu atklāšanas ceremonijas skaņu celiņu.

Pēc grupas "Grammy" balvai nominētā 2016.gada albuma "Barbara Barbara, we face a shining future" iznākšanas, "Underworld" uzstājās uz "Coachella", "Glastonbury", "Summer Sonic" un citu starptautisku festivālu galvenajām skatuvēm.

Kā ziņots, Nākamā gada festivāls "Positivus" Salacgrīvā notiks no 26.jūlija līdz 27.jūlijam, un tajā uzstāsies grupas "The 1975" un "Cut/Copy".

Britu alternatīvā rokgrupa "The 1975" dibināta 2002.gadā, un kopš tā laika izdevusi četrus albumus. Starp mūziķu populārākajām dziesmām ir tādi skaņdarbi kā "Chocolate", "Sex", "Somebody Else", "The Sound" u.c. Grupa uzstājusies arī tādos populāros festivālos kā "Coachella", "Sziget", "Lollapalooza", "Glastonbury", "Open'er", "Leeds" un "Reading".

Savukārt Austrālijas grupa "Cut/Copy" dibināta 2001.gadā. Mūziķi plašāku atpazīstamību ieguva ar savu otro albumu "In Ghost Colours", kurā ierakstītas tādas dziesmas kā "Lights & Music", "Hearts on Fire" un "Take Me Over". Grupas piektais studijas ieraksts "Haiku from Zero" laists klajā pērn.

Festivāls "Positivus" no 2007. līdz 2012.gadam ik vasaru norisinājās divas dienas, bet no 2013. līdz 2017.gadam - trīs dienu garumā. 2012.gada nogalē, komentējot festivāla formāta maiņu, festivāla rīkotājs Ģirts Majors skaidroja, ka tā ieņēmumus neveido tikai biļešu ieņēmumi, bet arī ieņēmumi no sponsoriem un ēdināšanas. Tādēļ "Positivus" festivāla rīkotāji redzēja iespēju segt izdevumus, kas saistīti ar būtiski pieaugošiem izdevumiem par māksliniekiem.