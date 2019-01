Linda Mūrniece savā tvitera lentā ievietoja linku uz kāda portāla rakstu, kurā Kivičs pasaka to, ko domā par Andri Buli - aktieri, ar kuru kopā trīs gadus it kā bijusi viņa mīļotā sieviete Liene Skulme. Mūrniece Kiviča izrunāšanos par Buli nodēvējusi par nevīrišķīgu rīcību, uz ko no Kiviča saņēma atbildi: "A kas tev par daļu, vecā intrigante?"

Šis Kiviča tvīts izsauca visai lielu popularitāti tvitera lietotāju pulkā. Taču tikai diennakti pēc tam Kivičs paskaidroja, kāpēc tik nepieklājīgi izteicies. Viņš pats apzinās, ka izpaudies asi, taču tam esot pamats. Lietas būtība vedot uz Mūrnieces ieilgušo nepatiku pret Kiviču. Tā tāda esot bijusi jau kopš 2006.gada. Taču laikā, kad Kivičs vadīja raidījumu "Rampas ugunis" un Mūrniece tur viesojās, viņas viedoklis esot mainījies. Bet nu atkal ķengas. Kivičs secina, ka Mūrnieces īgnuma pamatā varētu būt greizsirdība pret skaistām sievietēm, vēl vairāk - viņa rīcībā esot informācija, ka Mūrniece organizējusi melnā PR kampaņas pret "dažām par sevi smukākām sievietēm".

Tas tā,lai dažiem ir skaidrs, ka es ne jau tāpat atbildu asi. Pie tam ir ziņas, ka @murniecelinda ir taisījusi melnās kampaņas pret dažām par sevi smukākām sievietēm. — Andris Kivičs (@AndrisKivics) January 31, 2019

Es @murniecelinda riebos jau 2006.gadā.Tad 2018. viņa mistiski saņēmās atnākt uz raidījumu Rampas Ugunis,pēc kura viņai mainījās viedoklis par mani(lai gan ne reizi nebijām tikušies).Tad es iegāju politikā,un viņa savā tviterī atkal sajuka prātā. Kas tas ir? — Andris Kivičs (@AndrisKivics) January 31, 2019

Kivičs arīdzan pauž, ka Mūrniecei ir saspringums un viņai vajagot prasmīgu vīrieti:

Un vispār es redzu, ka problēma ir tāda, ka @murniecelinda vajag prasmīgu vīrieti. Es savādāk to neapmierinātību un aizrādījumus izskaidrot nevaru.Visu mūžu kaut kāds saspringums. — Andris Kivičs (@AndrisKivics) January 31, 2019

