Ko tik neizdarīsi 100 eiro dēļ - Kaspars Breidaks pakļaujas Ralfa Eilanda izaicinājumam un ākstās radio ēterā

Aizvadītās nedēļas nogalē Breidaks izaicināja tobrīd dziesmu konkursa "Supernova 2019" žūrijā sēdošo Eilandu, tviterī ierakstot: "50€ Tavi, ja tiešraides laikā pateiksi: “2009. gads piezvanīja - viņš grib savas džinsas atpakaļ.”"

Heijā @RalfsEilands, izaicinu 😅.

50€ Tavi, ja tiešraides laikā pateiksi: “2009. gads piezvanīja - viņš grib savas džinsas atpakaļ.”

Vēlu veiksmi! — Kaspars Breidaks (@KBreidaks) January 26, 2019

Pēc dziedātājas Samantas Tīnas un viņas pavadošā kolektīva priekšnesuma Eilands to arī pateica, tā nopelnot 50 eiro.

Un nu savam izaicinātājam "atriebies", samaksājot simtnieku. "100EUR no manis, ja šīs dienas ēteru beigsi ar frāzi “Mani sauc Kaspars Breidaks un man dzīvē svarīgas ir 3 lietas — slava, nauda un vecenes!”," tā tviterī ierakstīja Eilands, pieprasot Breidakam "Radio SWH" ēterā atskaņot arī Brūsa Springstīna dziesmu "Born In The U.S.A.".

Hei, @KBreidaks! Izaicinu! 100EUR no manis, ja šīs dienas ēteru beigsi ar frāzi “Mani sauc Kaspars Breidaks un man dzīvē svarīgas ir 3 lietas — slava, nauda un vecenes!” Pēc tam Tev uzreiz jāuzliek šī dziesma. Veiksmi! https://t.co/ooAlArpNO6 — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) January 31, 2019

Breidaks saņēmās, to arī izdarīja un nu no Eilanda viņam pienākas simts eiro. Tviterī gan radio balss pavēstīja, ka Ralfu tagad "mazliet ienīstot".

Es Tevi mazliet ienīstu! 😣😁 — Kaspars Breidaks (@KBreidaks) January 31, 2019

"Vislabāk iztērētie 100EUR šogad!" priecājās Ralfs.

Jā! Mums ir uzvarētājs! Viņš to izdarīja! Vislabāk iztērētie 100EUR šogad! pic.twitter.com/wTsCTnKCf0 — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) January 31, 2019

Sarunai pievienojies mūziķis Lauris Reiniks, norādot, ka Kaspars tagad varēs nedēļas nogalē labi uzdzīvot, bet Ralfam jāgaida - kāds nu viņam būs izdomāts izaicinājums "Supernovas" otrajā pusfinālā.

Kasparam nauda nedēļas nogalei nopelnīta, Ralf- pieļauju, ka tevi uz otro Supernovu izaicinās vēl spēcīgāk. 😄 pic.twitter.com/db4xb7o792 — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) January 31, 2019

Un dziedātājai Martai Kukarānei jau ir versija, ko Eilandam varētu likt darīt.

Hmm, es laikam nežēlotu simtnieku, ja Ralfs tiešraides laikā kārtīgi sabužinātu Lindai matus :) Jo nu... šitie nav nekādi izaicinājumi. — Marta Kukarane (@Kukarane) January 31, 2019