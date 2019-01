View this post on Instagram

Mana stiprā komanda! 🌟 Es tik ļoti esmu iemīļojusi sportu, @_reaktors_ , ka apņemos nākt pat tad, kad nebūs, kur atstāt bērnus. Un viņām te ir jautri, interesanti! 👏 Un Reaktorā ir tik feina administratorīte @vinetatuk , kas ar vienu aci palīdzēs pieskatīt. Paldies! 🖤 #happy #fitmom #befit #healthylifestyle #dreamteam #mylittleloves #sisters #gym #fitnessmotivation #family #Adidas #love #Reaktors #esikustībā #ģimene