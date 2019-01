Andra Kiviča feisbuka "taimlainā" šobrīd lasāms viņa mātes Dainas īss, bet lakonisks teksts: "Bet varbūt viss ir pavisam citādāk..." Šo ierakstu, iespējams, Kiviča māte Daina nemaz nebija domājusi kā publisku, vienlaikus dēls to no sava feisbuka nav izdzēsis. Zīmīgi, ka vienīgā persona, kas tam nospiedusi ietekmīgo "Like" jeb "Man patīk" podziņu, ir Kiviča bērnu māte Madara Kiviča.

Jau vēstījām, ka piektdienas vēlā vakarā Andris Kivičs kopā ar savu sirdsdāmu Lieni Skulmi visus priecēja vairāk kā stundu garā tiešraidē, kur paralēli dziesmām un šampanieša malkošanai Kivičs pauda, ka abi tik tiešām nolēmuši Latviju pamest. Bet, lai lielajam plānam pietiktu naudas, Kivičs un Skulme lūdza krogus un kafejnīcas ielūgt viņus uz koncertiem. Atvadu tūrei jau dots nosaukums "Kivičs saka atā!", un tā iecerēta februārī un marta sākumā, jo jau marta beigās mīlnieki no valsts brauks prom.