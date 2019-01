Aktieris Gatis Gāga ieskatījies bijušās ministres meitā

Šomēnes Latvijas kino jomas pārstāvji pulcējās uz jaunas pašmāju filmas "Vecā dārza noslēpums" pirmizrādi. Viena no lomām tajā ir aktierim Gatim Gāgam. Viņš bija viens no sešiem aktieriem, ko, reorganizējot Jauno Rīgas teātri, no darba 2017. gada vasarā atbrīvoja režisors Alvis Hermanis. Kamēr citi atlaistie piekrita palikt ārštatā, Gāga pieņēma lēmumu šajā teātrī vairs nespēlēt. Kā aktieris viņš turpina likt lietā savu talantu, lai arī viņa ikdienas darbs lielākoties saistīts ar lauku saimniecību.

Audzē ābolus rīdziniekiem

Jau 2001. gadā, vēl veiksmīgi darbojoties teātrī, Gatis nopietni atvēzējās arī savās dzimtajās mājās – lauku saimniecībā Ventspils novada Ugālē, tur trijos hektāros iestādot ābeles.

„Pirms tam saimniecībā bija lopi, bet pamazām sapratām, ka naturālā saimniecība neatmaksājas. Kaut kas tā vietā bija jādara. Un izvēle krita uz ābelēm,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis aktieris, kurš šo gadu laikā pašmācības ceļā daudz uzzinājis par ābeļu kopšanu, ābolu audzēšanu un glabāšanu.

„Dzīve un personīgā pieredze ir vislabākā skola,” saka mākslinieks, kura darba augļus – ābolus vai sulu – ik nedēļu novērtē arī rīdzinieki. Gāgas ābolu raža pagaidām tiekot uzglabāta īrētos pagrabos, bet ar laiku pagrabs būšot arī pašam.

Filmā, glābjot gigantisku ķirbju dārzu, viņš atveido pozitīvo varoni, kāds patīk bērniem un kādā iemīlas sievietes. Runājot par lauku idilli, filmas kolēģi smaidot zina teikt, ka Gata mājā dzīvojot vairāki kaķi, no kuriem viens esot kā traks uz gurķiem. „Jā… Reiz siltumnīcā ievērojām, ka dobēs aug pusapgrauzti gurķi. Sākām pētīt un pieķērām kaķi, kā viņš iezogas siltumnīcā, lai pagrauztu gurķus,” par kolēģu piesaukto lauku ainiņu pastāsta četru kaķu saimnieks Gāga.

Spēlēs teātrī Cēsīs

Aizpagājušajā vasarā, nepiekrītot palikt Jaunā Rīgas teātra ārštatā, Gāga to pamatoja ar necienīgu Hermaņa attieksmi pret kolēģiem. Lai arī režisors uzsvēra, ka ārštatā pārcelti ne tāpēc, ka bijuši slikti aktieri, bet gan tāpēc, ka pēc desmit nostrādātiem gadiem viņi pārgājuši citā vecuma grupā – „pie onkuļiem un tantēm”, kur ir cita konkurence –, Gāgu palikt teātrī tas nepārliecināja.

„Tas man bija smags, bet ilgi pārdomāts lēmums. Sapratu – ja turpināšu ārštata attiecības, ja piekritīšu spēlēt vecās izrādes, tādā veidā akceptēšu un pieņemšu šo publiski pausto argumentu par otršķirīgu aktieri vai otrā plāna aktieri, vai aktieri, kas nekvalificējas nākamajam līmenim. Tas lielākais „cepiens” ir par veidu, kā tas notika. Uzskatu, ka cilvēki, kas vairāk nekā desmit gadu ir godprātīgi strādājuši un nesuši Jaunā Rīgas teātra vārdu Latvijā un pasaulē, bija pelnījuši vairāk cieņas,” 2017. gada vasarā pauda Gāga.

Tas gan nenozīmē, ka Gatis pavilka svītru savai aktiera karjerai. Viņš veiksmīgi turpina darbu pie filmām, savā „portfolio” līdzās kinodarbiem "Seržanta Lapiņa atgriešanās", "Kolka Cool" un "Izlaiduma gads" pievienojot gan jau minēto bērnu filmu, gan vēl divas, kam pirmizrādes vēl gaidāmas, – "7 miljardi gadu pirms pasaules gala" un "Dvēseļu putenis". Gāgas vārds saistāms arī ar teātri. Proti, nesen darbu uzsācis Cēsu Mazais teātris, kas savu pastāvēšanas sākumu atzīmēs 8. februārī ar iestudējumu "Natālija, Antālija, Anatolijs", kurā Gāgam ir galvenā loma.

Pavada Rībenas meita

Filmas pirmizrādi Gatis apmeklēja kopā ar jaunu sievieti, viņu noslēpumaini piesakot kā „pavadoni”. Kino profesionāļu aprindās nav noslēpums, ka „pavadone” ir kādreizējās kultūras ministres Ingūnas Rībenas un arhitekta Uģa Zābera meita Žaklīne Zābere (26), kas kādreiz daudz bija redzama presē kā Rībenas mazā dvīņu meitiņa.

Gatis Gāga reti apmeklē mākslinieku burziņus. Un kur nu vēl ar pavadoni. Taču pagājušajā nedēļā jaunās filmas pirmizrādi viņš noskatījās Žaklīnes Zāberes kompānijā. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Nu Žaklīne ir izaugusi un viņas vārds lasāms pie dažādiem kultūras projektiem, tostarp – kā vēsturiski informatīvās vietnes par latviešu strēlniekiem dveseluputenis.lv radošās izstrādes un projekta vadītāja.

Savu privāto dzīvi aktieris nav diez ko afišējis. Pēc vairākām intervijām noprotams, ka 2005. gada nogalē viņš kļuva par tēti dēlam Tomam Indriķim. Bērna mamma ir aktrises Līgas Zeļģes māsa Lelde, ar ko aktieris bija iepazinies Līgas izlaidumā. Pirms diviem gadiem Gatis kādā intervijā pauda, ka Toms ir liela viņa dzīves daļa. Lai arī viņa un dēla mammas kopdzīve izirusi, ar atvasi viņš pavadot vasaras laukos.