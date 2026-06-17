Gada inflācija Latvijā maijā bijusi augstāka nekā ES vidēji
Jaunākie Eiropas Savienības (ES) statistikas biroja "Eurostat" dati parādījuši neiepriecienošu ainu par cenām Latvijā. Noskaidrots, ka gada inflācija maijā Latvijā pārsniegusi gan vidējo ES, gan eirozonas rādītāju.
"Eurostat" dati parāda, ka gada inflācija Latvijā sasniegusi identisku rādītāju kā Īrijā un Kiprā, maijā pākāpjoties līdz 3,5%. Vienlaikus Patēriņa cenas maijā gada griezumā pieaugušas visās ES dalībvalstīs.
Zemākā inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Zviedrijā (1,1%), Dānijā un Čehijā (1,8%), Maltā (2,1%) un Ungārijā (2,3%). Savukārt augstākā gada inflācija bijusi Rumānijā (9,7%), Bulgārijā (6,3%), Lietuvā (5,1%), Horvātijā un Grieķijā (abās valstīs 4,9%), kā arī Luksemburgā (4,5%). Igaunijā, tāpat kā Spānijā, gada inflācija bijusi 3,6%. ES vidēji gada inflācija maijā bijusi 3,3%, bet eirozonā tā veidojusi 3,2%.
Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi - aprīli - patēriņa cenas maijā gan ES, gan eirozonā pieaugušas par 0,1%. Latvijā salīdzinājumā ar aprīli patēriņa cenas maijā, tāpat kā Dānijā un Grieķijā, palielinājušās par 0,6%. Mēneša inflācija reģistrēta 19 ES dalībvalstīs, un augstākā tā bijusi Maltā (+1,4%).
Tikmēr augstākā mēneša deflācija reģistrēta Beļģijā (-0,3%), bet Ungārijā un Nīderlandē patēriņa cenas saglabājušās nemainīgas. Lietuvā, tāpat kā Vācijā, patēriņa cenas sarukušas par 0,1%, bet Igaunijā, tāpat kā Somijā, tās palielinājušās par 0,5%.