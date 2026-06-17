Labs iesācējam, tīkams visiem. Motocikls Triumph Scrambler 400 XC
Pirmais motocikls nedrīkst būt pārāk jaudīgs, taču arī ne pārāk švaks, citādi nepieradīsiet pie īstā draiva. Spilgti dzeltenais eksemplārs ir Triumph Scrambler 400 XC.
“Scrambler” nozīmē to, ka motocikls ir universāls, un ar to var braukt gan pa asfaltu, gan pa mežu, bet bez sevišķām enduro ambīcijām. Lai gan motocikls maksā nepilnus 8000 eiro, tam ir Showa priekšējā dakša, diezgan jaudīgas bremzes un universāla zīmējuma Metzeler riepas. Konstrukcija ir ļoti vienkārša. Viens cilindrs, 400 kubikcentimetri un 40 ZS, lai ar to varētu braukt ar A2 vadītāja kategoriju.
Jāpiezīmē, ka Triumph ir divu veidu viencilindra Scrambler, un XC ir atvasināts no vienkāršāka un par tūkstoti lētāka 400 X. Tam ir rokturu aizsargi, kartera aizsargs un riteņi ar spieķiem, kamdēļ Triumph izskatās stilīgāks. Pie tam šim Triumph ir t.s “krustotie” spieķi gluži kā lielākiem un dārgākiem motocikliem.
Motocikls sver 186 kilogramus un atšķirībā no dažiem tiešajiem konkurentiem, tam ir seši, nevis pieci ātrumi. Tam ir 13 litru bāka, atslēdzams ABS un diezgan laba skaņa. Viencilindra motocikliem parasti tā nav, bet šis ir izņēmums.
400 XC kā jau visi Triumph Scrambler, kas izskatās kā izbraukuši no kinoekrāna, izceļas satiksmē un vienkārši novietots ielas malā. Tātad labs kā pirmais motocikls vai arī un kā otrais un trešais, ja negribam lielo jaudu un lielo motociklu apgrūtinājumus. Tieši tā līdz skrambleram nonācis Egils Peleckis, kurš piemērotu motociklu meklēja kādam citam: “Motocikls jaunietim kā pirmais motocikls. Mani palūdz izbraukt, lai saprastu, kas būtu piemērotākais. Triumph Scrambler ir reāli labs motocikls sevišķi ja runā par pirmo motociklu.”
Egils strādā ar aksesuāriem, kas piemēroti krietni nopietnākiem motocikliem par šo, taču "četrsimtnieka" dinamika nelika vilties arī viņam: “Es varu teikt, ka dinamika viņam ir pietiekoši laba, kārba strādā precīzi. Tas ir pietiekami augsts, lai var iebraukt mežā. Bremzējoties tas “neklanās”, var konkrēti un ātri apstāties.