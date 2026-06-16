Jaunais BMW M2 būs ar xDrive pilnpiedziņu
BMW M2 vienmēr bijis klasiskās piedziņas automobilis. Tomēr jau kopš pagājušā pavasara klīda runas, ka xDrive sistēma varētu iekārtoties bavāriešu kompaktā sporta auto dzīlēs. Pilnpiedziņas M2 saglabās 3,0 litru sešcilindru rindas turbomotoru ar 480 ZS jaudu, kas savienots ar M Steptronic 8 pakāpju automātisko pārnesumkārbu.
Tirdzniecībā automašīna nonāks vasaras beigās, ražošana joprojām notiek BMW rūpnīcā Meksikā.
M2 uzstādītā xDrive sistēma galvenokārt kā aizmugures piedziņa, bet nepieciešamības gadījumā automātiski pieslēgs priekšējos riteņus, uzlabojot saķeri un stabilitāti, turklāt vadītājs varēs arī piespiedu kārtā izvēlēties tikai 2WD režīmu, kurā automobilis saglabā tikai aizmugures piedziņu. Tāpat pilnpiedziņas modelis saglabās aktīvo M diferenciāli aizmugurējā asī.
Pateicoties pilnpiedziņai, BMW M2 paātrinājums no 0 līdz 100 km/h samazināts līdz 3,7 sekundēm, kas ir par 0,3 sekundēm ātrāk nekā aizmugures piedziņas versijai. Maksimālais ātrums ir 250 km/h, bet ar M Driver’s Package to iespējams palielināt līdz 285 km/h. Tehnisks jaunums ir BMW izstrādātā priekškameras aizdedzes tehnoloģija BMW M Ignite Technologie, kas palīdz būtiski samazināt degvielas patēriņu augstas slodzes režīmos. Tādējādi BMW izdevies iedabūt sešcilindru dzinēju jaunajā Euro 7 normās pat komplektā ar pilnpiedziņu, kamēr konkurentiem, piemēram, Audi pieccilindru turbodzinējam no RS3 bez būtiskām un dārgām izmaiņām šī varētū būt pēdējā sezona.
Standarta aprīkojumā būs 19 collu priekšējie un 20 collu aizmugurējie vieglmetāla diski, kā arī augstas veiktspējas M bremžu sistēma. Pircējiem būs pieejama plaša virsbūves krāsu izvēle, tostarp jaunais tirkīza tonis Borusan Turkish Blue. Pilnpiedziņas BMW M2 cena Vācijā ir sākot ar 81 300 eiro, no kā 3000 eiro veido piemaksa par xDrive sistēmu.