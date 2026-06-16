Pircēji Latvijā arvien biežāk izvēlas bezalkoholiskās dzērienu alternatīvas
Gatavojoties Līgo un Jāņu svētkiem, mazumtirgotājs "Rimi" apkopojis datus par pircēju paradumiem. Būtiskākās izmaiņas ir vērojamas dzērienu segmentā. Bezalkoholisko alternatīvu segments turpina piedzīvot strauju attīstību, un arī pircēju pieprasījums gadu no gada pēc šiem produktiem turpina augt.
"Rimi" dati par šī gada pirmajiem pieciem mēnešiem iezīmē izteiktu augšupejošu tendenci visās bezalkoholisko alternatīvu kategorijās. Visbūtiskākais pārdoto vienību skaita pieaugums, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn, novērots bezalkoholisko dzirkstošo vīnu segmentā, kur fiksēts kāpums par 125 %. Tam seko bezalkoholiskie kokteiļi ar 80 % pieaugumu, bezalkoholiskie sidri ar 58 % kāpumu, kā arī bezalkoholiskais alus, kura pārdošanas apjomi palielinājušies par 26 %.
“Bezalkoholiskās alternatīvas arvien pārliecinošāk nostiprinās pircēju ikdienas izvēlēs, un pirms lielajiem vasaras svētkiem šī tendence kļūst īpaši pamanāma. Sabiedrības augošā interese par veselīgu dzīvesveidu un vēlme svētkus svinēt vieglāk mudina mūs mērķtiecīgi paplašināt produktu klāstu, piedāvājot pircējiem arvien daudzveidīgākas un kvalitatīvākas alternatīvas tradicionālajiem svētku dzērieniem. Priecē, ka arī paši ražotāji dinamiski attīsta savu piedāvājumu šajā segmentā, papildinot tirgu ar jaunām bezalkoholiskajām alternatīvām. Šajā nišā ļoti aktīvi darbojas arī vietējie Latvijas ražotāji, kuru vidū pircēju atzinību jau izpelnījušies tādi zīmoli kā Tērvete, Piebalga un Kokmuiža,” stāsta Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.
Kā rāda pārdošanas dati, tradicionālo alu svētku galdā un ikdienā aizvien biežāk nomaina tā bezalkoholiskās versijas. Kopējie alus kategorijas dati apliecina, ka bezalkoholiskais alus ar katru gadu aizņem arvien lielāku kopējā tirgus daļu. Turpretim pieprasījums pēc alkoholiskā alus turpina sarukt – šī gada pirmajos piecos mēnešos pārdoto alkoholiskā alus vienību skaits, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 8 %.
Par īstu šīs sezonas fenomenu kļuvusi funkcionālā ūdens kategorija. Tas ir ūdens, kam ir pievienotas papildu piedevas vai īpašības, lai tas ne tikai remdētu slāpes, bet sniegtu arī ieguvumu veselībai vai pašsajūtai, piemēram, minerāliem bagātināts, elektrolītu vai vitamīnu ūdens. Pārdoto vienību skaits šajā kategorijā šī gada piecos mēnešos ir pieaudzis par teju 200 %. Šis izteiktais popularitātes kāpums skaidrojams ar pieaugošo sabiedrības interesi par veselīgu dzīvesveidu un ērtu veidu, kā ikdienā uzņemt papildu uzturvielas.