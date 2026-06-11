ECB paaugstina procentu likmes: zināms, kad tās stāsies spēkā
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ECB paaugstina procentu likmes.
Bizness un ekonomika

ECB paaugstina procentu likmes: zināms, kad tās stāsies spēkā

Biznesa nodaļa

Jauns.lv/LETA

Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem.

ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%. Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzību ECB padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību.

Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4% un aizdevumu iespējas uz nakti likme - līdz 2,65%, teikts ECB paziņojumā.

Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā.

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