ECB paaugstina procentu likmes.
Bizness un ekonomika
Šodien 15:34
ECB paaugstina procentu likmes: zināms, kad tās stāsies spēkā
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%. Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzību ECB padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību.
Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4% un aizdevumu iespējas uz nakti likme - līdz 2,65%, teikts ECB paziņojumā.
Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā.