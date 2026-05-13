Modernizētais Hyundai Ioniq 6 uzrunā ar ekspresīvo N-Line komplektāciju
Pavasara vēji Latvijai atnesuši ne tikai pēdējo ziemas izelpu, bet arī brīnišķīgo elektromobili, ko atpazīstam kā Hyundai Ioniq 6. Modernizētā modeļa galvenās izmaiņas redzamas priekšdaļā, kur izceļas šauri jaunas formas lukturi.
Pie tam iepriekš Ioniq 6 nebija N-Line versijas, bet tagad tāda ir. N-Line salons mazliet novērš uzmanību no inovācijām, tomēr tādas ir - lielāks klimata bloks u.c. Pašam negribot Ioniq 6 it kā pārmet tiltu starp labi pārbaudītiem kabīņu risinājumiem vēl no XX gadsimta līdz visjaunākajām ergonomikas inovācijām. No jaunās ēras te nonākušas kameras atpakaļskata spoguļu vietā. Grūti iedomāties, ka kādam varētu nepatikt jaunā Ioniq 6 stūre ar milzīgu N burtu viducī.
Ioniq 6 ir viens no Hyundai elektromobiļiem uz 800 voltu platformas, tāpēc tas var izmantot uzlādi visjaudīgākajās stacijās. Jaudīgāka elektroauto platforma paredz arī gudrāku termomenedžmentu un citas pariktes labākai sniedzamība. Jaunajā Ioniq 6 krājums izmantots tik gudri, ka ar 84 kWh bateriju šis skaistulis spējot noripot pat 680 kilometrus. Pat ja īstenībā ir par 100 km skopāka, tas vienalga ir daudz. Un labi, ka modernizācijas gaitā tas kļuvis astronomiski dārgs. Pat ar visu N-Line kompektāciju tāda automašīna maksā 58 000 eiro. Style modelis ar mazāku 63 kWh bateriju, ikdienā pietiekamu 170 ZS jaudu un vēl arvien daudzsološu 520 km sniedzamību maksā 47 700 eiro, ieskaitot PVN. Tātad var pretendēt uz EKKI subsīdiju.
Bet N-Line komplektāciju var dabūt arī pakaļpiedziņas Hyundai Ioniq 6. Jauda gan arī būs mazāka, 229, nevis 325 ZS, toties visu to pašu, ieskaitot krāsu, mēs saņemam par 2000 eiro lētāk. Ir vērts padomāt, vai tiešām vienmēr nepieciešami visi velkošie rati!