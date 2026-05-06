"airBaltic" ievieš jaunu biļešu veidu
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ieviesusi jaunu biļešu veidu – "Economy MINI", kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā.
Šis pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai personīgo mantu. Tas pasažieriem sniedz lielāku elastību, kā arī iespēju izvēlēties un pievienot papildu pakalpojumus pēc individuālām vajadzībām. Jaunā tarifa biļetes būs pieejamas iegādei tikai lidsabiedrības pārdošanas kanālos – tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē un zvanu centrā – sākot no šā gada 6. maija.
"Economy MINI" ir paredzēts klientiem, kuri dod priekšroku ceļošanai ar mazu bagāžu un kuriem līdzņemšanai nepieciešams tikai pats svarīgākais. Tas ietver vienu personīgo mantu līdz 40 × 30 × 15 cm un piedāvā vienkāršu, pārskatāmu pamata līmeņa risinājumu īsiem darba braucieniem, nedēļas nogales izbraucieniem un citiem ceļojumiem, kuros papildu bagāža parasti nav nepieciešama.
Klienti, kas ceļo, izmantojot "Economy MINI", maksā tikai par nepieciešamo – citus pakalpojumus, piemēram, rokas bagāžu, reģistrēto bagāžu vai ēdināšanu ir iespējams pievienot rezervācijai papildus. Ar "Economy MINI" "airBaltic" pielāgo savu tarifu struktūru modelim, kas šobrīd ir kļuvis par standartu Eiropas aviācijā.
“Ar "Economy MINI" "airBaltic" paplašina savu biļešu piedāvājumu, lai tas atspoguļotu mūsdienu ceļošanas paradumus, ieviešot vienkāršu pamata līmeņa tarifu, ko klienti pēc nepieciešamības var elastīgi papildināt ar papildu pakalpojumiem. Šis jaunais tarifs papildina esošo tarifu struktūru un nodrošina, ka katrs klients var izvēlēties savam ceļojumam vispiemērotāko variantu. Pasažieri, kuri ceļo ar mazo bagāžu, gūst labumu no pieejamākas cenas, savukārt tie, kuriem nepieciešams vairāk, var pievienot tieši to, kas viņiem vajadzīgs vai izvēlēties jebkuru citu no sešiem biļešu tarifiem, ko piedāvājam,” norāda "airBaltic" komercdirektors Tomass Ramdāls.
"airBaltic" turpinās piedāvāt esošos piecus citus biļešu veidus, kas ietver rokas bagāžas koferi – trīs Ekonomiskajā klasē un divus Biznesa klasē –, savukārt "Economy MINI" kļūs par sesto un zemāko tarifu tās piedāvājumā. "Economy MINI" atrodas zem esošā "Economy BASIC" tarifa un ir pieejams tikai "airBaltic" tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Pēdējo 30 gadu laikā airBaltic ir kļuvusi par pasaulē atzītu lidsabiedrību. Šobrīd tā savieno Baltijas valstis ar 80 galamērķiem Eiropā un ārpus tās, reģionam nodrošinot būtisku infrastruktūru un globālo savienojamību.