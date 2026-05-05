Šodien 13:09
Mēneša laikā degviela sadārdzinājās par 8,7 %
2026. gada aprīlī, salīdzinot ar 2026. gada martu, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieauga par 8,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bija dīzeļdegvielas cenu kāpumam par 8,7 %. Benzīna cenas pieauga par 8,2 %, bet auto gāze sadārdzinājās par 11,6 %.
2026. gada aprīlī, salīdzinot ar 2025. gada aprīli, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieauga par 28,1 %. Gada laikā dīzeļdegviela sadārdzinājās par 34,9 %. Benzīna cenas pieauga par 14,8 % un auto gāzes cenas par 16,2 %.
Salīdzinot ar 2025. gadu, degvielas cenas 2026. gada aprīlī bija par 29,6 % augstākas. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 35,4 %. Benzīna cenas pieauga par 17,2 %. Auto gāze bija par 19,2 % dārgāka.