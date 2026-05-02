Stājas spēkā jauns ES noteikums, kas atvieglos Eiropas patērētāju dzīvi
Eiropas Savienības valstīs oficiāli stājies spēkā jauns noteikums: Eiropā tirgotajiem portatīvajiem datoriem būs jānodrošina USB-C uzlāde.
Tas ir pēdējais posms ES direktīvas par "vienotu standartu uzlādes ierīcēm" īstenošanā, kas jau iepriekš skāra telefonus, planšetdatorus un citu elektroniku. Tagad standarts attiecas arī uz klēpjdatoriem. Par to ziņo "GSMArena".
Ja ražotāji neizpilda prasību, oficiāla viņu klēpjdatoru pārdošana ES teritorijā kļūst nelikumīga. Tomēr likums neaizliedz uzstādīt citus savienotājus papildus obligātajam. Galvenais ir tas, lai ierīci varētu uzlādēt caur USB-C.
Šim noteikumam ir izņēmumi: spēļu un citi klēpjdatori, kas patērē vairāk par 100 W, var turpināt izmantot tradicionālos apaļos barošanas savienotājus, piemēram, DC jack.
Galvenais šīs iniciatīvas mērķis ir samazināt elektroniskos atkritumus un vienkāršot lietotāju dzīvi. Saskaņā ar ES aplēsēm vienots standarts ļaus katru gadu samazināt e-atkritumu apjomu par aptuveni 11 tūkstošiem tonnu un ietaupīt patērētājiem simtiem miljonu eiro.
Turklāt ražotājiem ir jānodrošina ierīces gan ar uzlādes ierīci, gan bez tās – tas arī ir vērsts uz nevajadzīgu pirkumu un atkritumu samazināšanu.
Nākotnē Eiropas Savienība plāno aizliegt klēpjdatorus ar nenoņemamām baterijām, lai lietotājiem nerastos grūtības tās nomainīt. Starp citu, no 2027. gada februāra šis noteikums stājas spēkā arī viedtālruņiem.