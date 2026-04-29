Ceļu būvnieki brīdina: 2026. gada būvniecības sezona ir apdraudēta
Krievijas agresijas pret Ukrainu un Tuvo Austrumus karadarbības radītās sekas ceļu būvniecības nozarē ir izraisījušas nepieredzēta apjoma būvniecības izmaksu un būvmateriālu cenu kāpumu. Pašlaik jāatzīst, ka 2026.gada ceļu un tiltu būvniecības sezona un plānoto darbu izpilde ir apdraudēta, brīdina biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” (LCB) veiktā analīze liecina, ka 2026.g. būvniecības sezonai noslēgtajos līgumos, ar valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir paredzēti tādi izejmateriālu un darbu izcenojumi, kas izejvielu cenu pieauguma dēļ nav izpildāmi. Piemēram, bitumena cena vidēji ir paaugstinājusies par 42%, degvielas cena ir kāpusi aptuveni par 25-30%. Dabasgāzei, salīdzinot ar 2025. gadu, cena ir pieaugusi par aptuveni 40 procentiem.
LCB, apzinoties, ka bez valsts un pašvaldību kā pasūtītāju līdzdalības straujā cenu kāpuma seku minimizēšanā 2026.gada būvniecības sezonas programma var palikt nerealizēta, jau marta sākumā vērsās pie LVC un 13. martā nosūtīja pirmo vēstuli Satiksmes ministram, LVC un Latvijas pašvaldību savienībai ar lūgumu izskatīt radušos situāciju valdībā.
Pēc divu nedēļu veltīgas gaidīšanas 30. martā LCB nosūtīja vēl vienu vēstuli - šoreiz arī Ministru prezidentei un trīs ministriem. Atbildes nav saņemtas ne uz pirmo, ne otro vēstuli. Redzot, ka izejvielu tirgus nenomierinās, bet turpina svārstīties ar vēl lielāku amplitūdu, 20. aprīlī no jauna vērsāmies pie Ministru Prezidentes, ministriem A. Švinkas, V.Valaiņa un A.Ašerādena, atbilžu nav.
"Kopsavilkums ir šāds: kopš Tuvo Austrumu kara sākuma no 29.februāra līdz šodienai - 29.aprīlim ir pagājuši divi neziņas, cerību un sarūgtinājuma pilni mēneši. Tas bija laiks, kurā varēja sagatavot un Ministru kabinetā izskatīt jebkuru jautājumu. Taču šis laiks ir tukši pazaudēts, un jau tā īsā Latvijas ceļu būvniecības sezona pašlaik ir kļuvusi vēl par diviem mēnešiem īsāka. Valdība turpina klusēt, skaidrības joprojām nekādas," pauž Bērziņš.
Ja valdībai 3650 ceļu būves uzņēmumos strādājošie un katru sezonu izremontētie vairāki simti kilometru ceļu nav arguments, tad būtu tikai loģiski sakopot visus spēkus un publiski to atzīt. Tādējādi vismaz beigtos neziņa. LCB gan joprojām uzskata, ka problēmas, lai cik smagas un nepatīkamas tās nebūtu, ir jārisina, nevis jāslēpj galva smiltīs cerībā, ka notiks brīnums un problēmas atrisināsies pašas no sevis.